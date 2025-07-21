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Главная Технологии 7 вещей, о которых никогда нельзя писать в ChatGPT

7 вещей, о которых никогда нельзя писать в ChatGPT

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 10:18
Что нельзя писать в ChatGPT — 7 типов опасной информации
Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Ассистенты с искусственным интеллектом помогают находить информацию за считанные секунды, но в то же время создают новые риски для конфиденциальности. Эксперты предупреждают, что есть семь категорий данных, которые никогда не стоит открывать ChatGPT и другим чат-ботам, чтобы не стать жертвой утечек или мошенников.

Об этом пишет ТСН.

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Персональные данные

Никогда не делитесь паспортными и идентификационными номерами, домашним адресом или информацией о семье и месте работы. Эти сведения позволяют злоумышленникам легко отследить вашу активность.

Пароли

Коды доступа к почте, социальным сетям или любым учетным записям — самый ценный трофей киберпреступников. Одна утечка может открыть им путь ко всем вашим сервисам.

Финансовая информация

Данные банковских карт и счетов опасны вдвойне: их могут перехватить во время утечки или даже нечаянно "подтянуть" в продолжении беседы с другим пользователем.

Рабочие материалы

Внутренняя документация компаний, отчеты или клиентские базы должны оставаться в корпоративной среде. Показательный случай: инженер Samsung случайно "слил" исходный код через ChatGPT — компания вынуждена была запретить сервис.

Медицинские данные

ChatGPT не является врачом, а его советы — не медицинское заключение. Ошибочная рекомендация может навредить здоровью, и за это никто не будет нести ответственности.

Откровенный контент

Большинство ботов автоматически фильтруют неприемлемые материалы, поэтому рискуете получить блокировку или потерять контроль над тем, куда попадет информация.

Личные переживания

ИИ не заменяет психолога и не служит личным дневником: все, что вы рассказываете, может храниться и потенциально стать доступным другим. Лучше пользоваться временными чатами и удалять историю.

Напомним, искусственный интеллект стремительно завоевывает доверие украинцев как источник знаний и советов, постепенно вытесняя классические поисковые системы. При этом запросы, которые пользователи задают ChatGPT, иногда настолько неожиданные, что удивляют даже его создателей.

Также мы писали, что исследование MIT Media Lab вызвало беспокойство: ученые обнаружили, что частое использование ChatGPT может снижать активность мозга. По сравнению с людьми, которые искали информацию самостоятельно, участники эксперимента с чат-ботом демонстрировали заметно меньшее когнитивное напряжение во время выполнения заданий.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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