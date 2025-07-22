ChatGPT бросает вызов Google — чат-бот ежедневно получает более 2,5 млрд запросов

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Ежедневно пользователи отправляют в ChatGPT более 2,5 млрд запросов, из которых 330 млн поступают из США. За год это превращается в примерно 912,5 млрд обращений к искусственному интеллекту.

Об этом пишет The Verge.

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Как выросла аудитория ChatGPT

По информации Axios, OpenAI зафиксировала более 2,5 млрд ежедневных обращений к своему чат-боту. Представитель компании Роб Фридлендер подтвердил правдивость этих показателей. Несмотря на стремительные темпы роста, сервису еще далеко до масштабов Google, который получает примерно 5 трлн поисковых запросов ежегодно.

Однако динамика остается впечатляющей: всего за несколько месяцев аудитория ChatGPT выросла с 300 млн еженедельных пользователей в декабре прошлого года до более 500 млн в марте. Такой прирост превращает ChatGPT в серьезного конкурента поисковому гиганту.

В первой половине июля Reuters сообщила о планах OpenAI запустить в ближайшие недели браузер со встроенными функциями искусственного интеллекта, который напрямую будет противостоять Google Chrome. На прошлой неделе компания уже сделала шаг в этом направлении, представив ChatGPT Agent — инструмент, способный автоматически выполнять задачи на компьютере пользователя.

На фоне этих новостей бывший генеральный директор Instacart Максим Крочевский (ныне уже бывший глава стартапа) возглавил одно из ключевых подразделений OpenAI, что, по данным наблюдателей, должно ускорить вывод новых продуктов на рынок.

Таким образом, хоть ChatGPT и уступает Google по общему количеству запросов, его стремительный рост и портфель новых инструментов свидетельствуют об амбициях OpenAI изменить расстановку сил в сфере интернет-поиска и потребительских технологий.

Напомним, искусственный интеллект уверенно конкурирует с поисковыми системами, и все больше украинцев обращаются к нему за советом или знаниями. Некоторые из вопросов, которые чаще всего задают чат-боту ChatGPT, удивляют даже разработчиков.

Также мы писали, что учёные обнаружили тревожную связь между частым использованием ChatGPT и снижением когнитивной активности. Исследование показало, что мозг работает менее эффективно, когда человек полагается на искусственный интеллект вместо самостоятельного мышления.