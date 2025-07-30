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Головна Технології ШІ замість вчителя — у ChatGPT з'явився "режим навчання"

ШІ замість вчителя — у ChatGPT з'явився "режим навчання"

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 14:39
У ChatGPT з'явився безплатний "режим навчання" — як працює функція
Сайт із чатботом ChatGPT на екрані монітора. Фото: Unsplash

OpenAI оголосила про "режим навчання" у ChatGPT — інструмент, що допомагає розв'язувати завдання крок за кроком. Функція вже доступна користувачам Free, Plus, Pro та Team і з'явиться в ChatGPT Edu протягом найближчих тижнів.

Про це пише CNBC.

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OpenAI пояснює, що "режим навчання" покликаний сприяти глибшому опануванню матеріалу: замість готових відповідей студенти отримують настановні запитання та підказки для поетапного розв'язання. За словами віцепрезидентки з освіти Лії Белскі, коли ChatGPT використовується як учитель, це може істотно підвищити успішність, тоді як роль "машини відповідей" заважає навчанню. Компанія називає "режим навчання" першим кроком у довшій подорожі з поліпшення навчання в ChatGPT.

За оцінками OpenAI, вже кожен третій представник студентського віку користується ChatGPT, тож продукт спроєктовано саме з огляду на цю аудиторію. У продемонстрованому прикладі студент надсилає завдання, після чого ChatGPT пропонує виконати два кроки й підсумувати розв'язання власними словами.

"Режим навчання" створювався у співпраці з учителями, науковцями, освітніми експертами та студентами, зокрема учасниками ChatGPT Lab. OpenAI також нагадує про тісну взаємодію з університетами: торік компанія представила ChatGPT Edu — версію чатбота, спеціально розроблену для вишів.

Нагадаємо, штучний інтелект уже став звичним інструментом для мільйонів людей, а ChatGPT увійшов до п'ятірки найвідвідуваніших сайтів у світі. Однак фахівці застерігають, що деякі запити до ШІ можуть поставити під загрозу вашу безпеку або приватні дані.

Також ми писали, що цифрові асистенти здатні значно пришвидшити пошук відповідей, проте несуть і нові ризики. Експерти назвали сім типів особистої інформації, яку ніколи не варто вводити в ChatGPT, щоб не стати мішенню для зловмисників або джерелом витоку.

студенти штучний інтелект чатбот ChatGPT навчання OpenAI
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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