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Главная Технологии ИИ вместо учителя — в ChatGPT появился "режим обучения"

ИИ вместо учителя — в ChatGPT появился "режим обучения"

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 14:39
В ChatGPT появился бесплатный "режим обучения" — как работает функция
Сайт с чатботом ChatGPT на экране монитора. Фото: Unsplash

OpenAI объявила о "режиме обучения" в ChatGPT — инструмент, который помогает решать задачи шаг за шагом. Функция уже доступна пользователям Free, Plus, Pro и Team и появится в ChatGPT Edu в течение ближайших недель.

Об этом пишет CNBC.

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OpenAI объясняет, что "режим обучения" призван способствовать более глубокому освоению материала: вместо готовых ответов студенты получают установочные вопросы и подсказки для поэтапного решения. По словам вице-президента по образованию Лии Белски, когда ChatGPT используется как учитель, это может существенно повысить успеваемость, тогда как роль "машины ответов" мешает обучению. Компания называет "режим обучения" первым шагом в более длинном путешествии по улучшению обучения в ChatGPT.

По оценкам OpenAI, уже каждый третий представитель студенческого возраста пользуется ChatGPT, поэтому продукт спроектирован именно с учетом этой аудитории. В продемонстрированном примере студент отправляет задание, после чего ChatGPT предлагает выполнить два шага и подытожить решение собственными словами.

"Режим обучения" создавался в сотрудничестве с учителями, учеными, образовательными экспертами и студентами, в том числе участниками ChatGPT Lab. OpenAI также напоминает о тесном взаимодействии с университетами: в прошлом году компания представила ChatGPT Edu — версию чат-бота, специально разработанную для вузов.

Напомним, искусственный интеллект уже стал привычным инструментом для миллионов людей, а ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире. Однако специалисты предостерегают, что некоторые запросы к ИИ могут поставить под угрозу вашу безопасность или личные данные.

Также мы писали, что цифровые ассистенты способны значительно ускорить поиск ответов, однако несут и новые риски. Эксперты назвали семь типов личной информации, которую никогда не стоит вводить в ChatGPT, чтобы не стать мишенью для злоумышленников или источником утечки.

студенты искусственный интеллект чат-бот ChatGPT обучение OpenAI
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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