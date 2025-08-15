Ігнорують "мислення" — чому більшість людей неправильно користується ChatGPT

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Кампанія навколо релізу GPT-5 обіцяла "переломний момент", але реакція користувачів виявилася стриманою через плутанину та зникнення улюблених моделей. Сем Альтман згодом ненароком показав, чому очікування OpenAI розійшлися з реальністю: значна частина людей не використовує "вдумливі" моделі, створені для точніших відповідей.

Чому люди використовують ChatGPT неправильно

OpenAI пафосно представила GPT-5, провівши онлайн-презентацію можливостей, однак у соцмережах переважали здивування й невдоволення через вилучення низки ключових моделей. Пояснення з'явилося після поста Сема Альтмана в X: коментуючи зниження лімітів запитів для передплатників Plus (план коштує 20 доларів на місяць), він розкрив, що до виходу GPT-5 лише близько 1% користувачів без передплати та 7% платних узагалі зверталися до reasoning-моделей на кшталт o3.

Reasoning-моделі спершу "продумують" задачу перед відповіддю. Ігнорувати їх — все одно що купити авто й їздити тільки на першій-другій передачі, а потім дивуватися, чому кермувати незручно, або вийти на вікторину та вигукувати першу-ліпшу відповідь. Більшість користувачів на практиці ставлять швидкість і зручність вище якості — тому зникнення GPT-4o викликало шквал нарікань (модель згодом повернули платним користувачам після наполегливих вимог спільноти). Але коли просите чатбота про допомогу, важливі саме хороші, а не блискавичні відповіді.

За задумом, reasoning-моделі витрачають більше обчислювальних ресурсів на планування, перевірки й ітерації — тому працюють повільніше й дорожче. Через це постачальники за замовчуванням показують "швидкі" версії й пропонують перемкнутися на альтернативи через спадне меню. Додає плутанини й традиція OpenAI давати моделям малозрозумілі назви: GPT-5 мав це виправити, але вийшло не до кінця — користувачам усе ще складно відрізнити "вдумливий" варіант від спрощеного, тож компанія знову підкручує позначення.

Для деяких користувачів очікування "хвилину замість секунди" не проблема: запустив запит — і зайнявся іншими справами. Та для багатьох це надто довго. Навіть після релізу GPT-5 — де різницю між "флагманською" GPT-5 і GPT-5 thinking, яка пропонує "отримувати докладніші відповіді", зробили помітнішою — лише приблизно кожен четвертий платний користувач вмикає "вдумливість".

Наведені Альтманом цифри допомагають відповісти на ширше запитання про користь ШІ для масової аудиторії: чому тільки третина користувачів, які бодай раз користувалися чатботами, називають їх "дуже корисними" (удвічі менше, ніж серед експертів з ШІ), а кожен п'ятий — "не корисними" (удвічі більше, ніж серед експертів). Відповідь проста: більшість використовує інструмент неправильно — доручає складні, багатокрокові задачі без "паузи на обдумування".

Нагадаємо, фахівці застерігають від передавання ChatGPT конфіденційної інформації та радять уважно формулювати запити. Існує щонайменше п'ять типів звернень, що можуть становити ризик.

Також ми писали, що щодня користувачі надсилають до ChatGPT понад 2,5 мільярда запитів, із яких близько 330 мільйонів — зі США. У річному підсумку це становить приблизно 912,5 мільярда звернень до штучного інтелекту.