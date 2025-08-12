Почему GPT-5 от OpenAI спровоцирует ценовую войну в ИИ-индустрии

Страница ChatGPT. Фото: Freepik

OpenAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5, чем вызвала значительный резонанс в технологической отрасли. Всего несколько дней до этого компания выпустила две модели с открытым кодом, но главной неожиданностью стал не релиз, а цена доступа к GPT-5.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, это "лучшая модель в мире". Он подчеркнул, что доволен стоимостью, которую смогла предложить компания, пишет издание TechCrunch.

"Очень доволен ценой, которую мы смогли предложить!" — отметил Альтман.

Цены на GPT-5 и сравнение с конкурентами

API GPT-5 стоит 1,25 долларов за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных. Это существенно дешевле основного конкурента в сфере программирования — Claude Opus 4.1 от Anthropic, который стартует от 15 долларов за входной и 75 долларов за выходной миллион токенов. Даже предыдущая модель OpenAI, GPT-4o, была дороже.

Такая стратегия выглядит особенно привлекательной на фоне того, что по результатам тестов GPT-5 лишь немного опережает конкурентов в части производительности, но демонстрирует значительную универсальность в решении задач, особенно в программировании.

Реакция разработчиков и рынка

Разработчики отреагировали на новую ценовую политику преимущественно положительно. Один из известных инженеров, Саймон Уиллисон, назвал цены "агрессивно конкурентными". На форумах и в соцсетях этот шаг уже окрестили "ценовым убийцей".

Для стартапов и небольших команд, которые строят продукты на базе больших языковых моделей, снижение стоимости означает реальное уменьшение финансового давления.

Начало ценовой войны в ИИ

Анализируя рыночную ситуацию, многие эксперты считают, что агрессивная ценовая стратегия OpenAI заставит конкурентов, таких как Google и Anthropic, снижать собственные тарифы. Это может стать началом полноценной ценовой войны в сфере ИИ.

Однако такой шаг выглядит противоречиво, ведь сами компании несут гигантские расходы на инфраструктуру. Например, OpenAI имеет контракт с Oracle на 30 млрд долл. в год, Meta планирует инвестировать в ИИ до 72 млрд долл., а Alphabet — до 85 млрд долл. в 2025 году.

Последствия для отрасли и пользователей

Если ценовая война развернется, выиграют прежде всего потребители и разработчики. Доступ к мощным языковым моделям станет дешевле, что откроет новые возможности для инноваций.

В то же время длительное снижение цен может негативно сказаться на прибыльности компаний и повлечь за собой пересмотр бизнес-моделей.

Сэм Альтман намекнул, что OpenAI готова к такому сценарию.

"Мы уверены, что можем совместить высочайшее качество с доступной ценой, даже в конкурентной среде", — сказал он.

Что ждать в будущем

Специалисты прогнозируют, что ближайшие месяцы станут решающими. Если конкуренты пойдут на снижение цен, начнется эра более дешевых и доступных ИИ-решений.

Если же этого не произойдет, OpenAI может существенно увеличить свою долю рынка, используя ценовое преимущество как главный инструмент борьбы.

