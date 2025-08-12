Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Инвестиции Запуск GPT-5 — как OpenAI изменила правила игры на рынке ИИ

Запуск GPT-5 — как OpenAI изменила правила игры на рынке ИИ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:27
Почему GPT-5 от OpenAI спровоцирует ценовую войну в ИИ-индустрии
Страница ChatGPT. Фото: Freepik

OpenAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5, чем вызвала значительный резонанс в технологической отрасли. Всего несколько дней до этого компания выпустила две модели с открытым кодом, но главной неожиданностью стал не релиз, а цена доступа к GPT-5.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, это "лучшая модель в мире". Он подчеркнул, что доволен стоимостью, которую смогла предложить компания, пишет издание TechCrunch.

Реклама
Читайте также:

"Очень доволен ценой, которую мы смогли предложить!" — отметил Альтман.

Цены на GPT-5 и сравнение с конкурентами

API GPT-5 стоит 1,25 долларов за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных. Это существенно дешевле основного конкурента в сфере программирования — Claude Opus 4.1 от Anthropic, который стартует от 15 долларов за входной и 75 долларов за выходной миллион токенов. Даже предыдущая модель OpenAI, GPT-4o, была дороже.

Такая стратегия выглядит особенно привлекательной на фоне того, что по результатам тестов GPT-5 лишь немного опережает конкурентов в части производительности, но демонстрирует значительную универсальность в решении задач, особенно в программировании.

Реакция разработчиков и рынка

Разработчики отреагировали на новую ценовую политику преимущественно положительно. Один из известных инженеров, Саймон Уиллисон, назвал цены "агрессивно конкурентными". На форумах и в соцсетях этот шаг уже окрестили "ценовым убийцей".

Для стартапов и небольших команд, которые строят продукты на базе больших языковых моделей, снижение стоимости означает реальное уменьшение финансового давления.

Начало ценовой войны в ИИ

Анализируя рыночную ситуацию, многие эксперты считают, что агрессивная ценовая стратегия OpenAI заставит конкурентов, таких как Google и Anthropic, снижать собственные тарифы. Это может стать началом полноценной ценовой войны в сфере ИИ.

Однако такой шаг выглядит противоречиво, ведь сами компании несут гигантские расходы на инфраструктуру. Например, OpenAI имеет контракт с Oracle на 30 млрд долл. в год, Meta планирует инвестировать в ИИ до 72 млрд долл., а Alphabet — до 85 млрд долл. в 2025 году.

Последствия для отрасли и пользователей

Если ценовая война развернется, выиграют прежде всего потребители и разработчики. Доступ к мощным языковым моделям станет дешевле, что откроет новые возможности для инноваций.

В то же время длительное снижение цен может негативно сказаться на прибыльности компаний и повлечь за собой пересмотр бизнес-моделей.

Сэм Альтман намекнул, что OpenAI готова к такому сценарию.

"Мы уверены, что можем совместить высочайшее качество с доступной ценой, даже в конкурентной среде", — сказал он.

Что ждать в будущем

Специалисты прогнозируют, что ближайшие месяцы станут решающими. Если конкуренты пойдут на снижение цен, начнется эра более дешевых и доступных ИИ-решений.

Если же этого не произойдет, OpenAI может существенно увеличить свою долю рынка, используя ценовое преимущество как главный инструмент борьбы.

Как сообщалось, любые чаты, которыми вы делитесь с ChatGPT с помощью кнопки "Поделиться", могут стать публичными и индексироваться Google. Эти страницы могут содержать чувствительную информацию, такую как личные истории или конфиденциальные данные, позволяющие идентифицировать пользователя.

Также мы рассказывали, что искусственный интеллект значительно ускоряет поиск информации, но вместе с тем создает серьезные риски для приватности. Чтобы избежать утечек данных и мошенничества, эксперты советуют никогда не делиться с чатботами семью категориями конфиденциальной информации.

искусственный интеллект ChatGPT GPT OpenAI Сэм Альтман
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации