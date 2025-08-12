Чому GPT-5 від OpenAI спровокує цінову війну в ШІ-індустрії

Сторінка ChatGPT. Фото: Freepik

OpenAI представила свою нову флагманську модель штучного інтелекту GPT-5, чим викликала значний резонанс у технологічній галузі. Лише кілька днів до цього компанія випустила дві моделі з відкритим кодом, але головною несподіванкою став не реліз, а ціна доступу до GPT-5.

За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, це "найкраща модель у світі". Він наголосив, що задоволений вартістю, яку змогла запропонувати компанія, пише видання TechCrunch.

"Дуже задоволений ціною, яку ми змогли запропонувати!" — зазначив Альтман.

Ціни на GPT-5 та порівняння з конкурентами

API GPT-5 коштує 1,25 долара за мільйон вхідних токенів і 10 доларів за мільйон вихідних. Це суттєво дешевше за основного конкурента у сфері програмування — Claude Opus 4.1 від Anthropic, який стартує від 15 доларів за вхідний та 75 доларів за вихідний мільйон токенів. Навіть попередня модель OpenAI, GPT-4o, була дорожчою.

Така стратегія виглядає особливо привабливою на фоні того, що за результатами тестів GPT-5 лише трохи випереджає конкурентів у частині продуктивності, але демонструє значну універсальність у вирішенні завдань, особливо в програмуванні.

Реакція розробників та ринку

Розробники відреагували на нову цінову політику переважно позитивно. Один з відомих інженерів, Саймон Віллісон, назвав ціни "агресивно конкурентними". На форумах і в соцмережах цей крок вже охрестили "ціновим вбивцею".

Для стартапів та невеликих команд, які будують продукти на базі великих мовних моделей, зниження вартості означає реальне зменшення фінансового тиску.

Початок цінової війни у ШІ

Аналізуючи ринкову ситуацію, багато експертів вважають, що агресивна цінова стратегія OpenAI змусить конкурентів, таких як Google та Anthropic, знижувати власні тарифи. Це може стати початком повноцінної цінової війни у сфері ШІ.

Проте такий крок виглядає суперечливо, адже самі компанії несуть гігантські витрати на інфраструктуру. Наприклад, OpenAI має контракт із Oracle на 30 млрд дол. на рік, Meta планує інвестувати у ШІ до 72 млрд дол., а Alphabet — до 85 млрд дол. у 2025 році.

Наслідки для галузі та користувачів

Якщо цінова війна розгорнеться, виграють передусім споживачі та розробники. Доступ до потужних мовних моделей стане дешевшим, що відкриє нові можливості для інновацій.

Водночас тривале зниження цін може негативно позначитися на прибутковості компаній і спричинити перегляд бізнес-моделей.

Сем Альтман натякнув, що OpenAI готова до такого сценарію.

"Ми впевнені, що можемо поєднати найвищу якість із доступною ціною, навіть у конкурентному середовищі", — сказав він.

Що чекати у майбутньому

Фахівці прогнозують, що найближчі місяці стануть вирішальними. Якщо конкуренти підуть на зниження цін, розпочнеться ера дешевших та доступніших ШІ-рішень.

Якщо ж цього не станеться, OpenAI може суттєво збільшити свою частку ринку, використовуючи цінову перевагу як головний інструмент боротьби.

Як повідомлялось, будь-які чати, якими ви ділитеся з ChatGPT за допомогою кнопки "Поділитися", можуть стати публічними та індексуватися Google. Ці сторінки можуть містити чутливу інформацію, таку як особисті історії чи конфіденційні дані, що дозволяють ідентифікувати користувача.

Також ми розповідали, що штучний інтелект значно пришвидшує пошук інформації, але разом з тим створює серйозні ризики для приватності. Щоб уникнути витоків даних і шахрайства, експерти радять ніколи не ділитися з чатботами сімома категоріями конфіденційної інформації.