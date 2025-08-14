Этого лучше никогда не спрашивать ChatGPT — 5 опасных запросов

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Pexels

Эксперты советуют не делиться с ChatGPT конфиденциальными данными и осторожно формулировать запросы. Есть как минимум пять типов обращений, которые создают риски — от безопасности до неточных ответов.

Личная и конфиденциальная информация

Не вводите пароли, PIN-коды, номера банковских карт, паспортные данные, идентификационные коды, частные адреса, телефоны, электронные почты и конфиденциальные медицинские сведения. Несмотря на защиту, риск утечки существует всегда, а данные могут быть использованы для обучения модели и в будущем стать доступными другим.

Незаконная деятельность или вредоносные действия

Не просите инструкции по созданию оружия или взрывчатки, планы преступлений, написание вирусов или формулировку угроз и шантажа. После таких запросов вашу учетную запись могут заблокировать.

Медицинские диагнозы и лечение

Не стоит требовать установления диагноза по симптомам, назначения лечения или дозировок, а также консультаций по сложным состояниям. ChatGPT не является врачом, а информация может оказаться устаревшей или неточной.

Финансовые советы и инвестиционные рекомендации

Не полагайтесь на него в вопросах инвестиций, покупки или продажи акций и криптовалют или оценки рисков операций. Иначе есть риск принять неудачные решения и "кусать локти" впоследствии.

Вредный или дискриминационный контент

Избегайте запросов на язык ненависти, расистские или сексистские высказывания, дискриминационные или оскорбительные тексты, а также контент, пропагандирующий насилие или самоубийство.

Напомним, публичное распространение чатов с ChatGPT через кнопку "Поделиться" может неожиданно сделать их доступными в результатах поиска Google. Среди таких страниц встречаются и те, что содержат конфиденциальные детали.

Также мы писали, что OpenAI ввела в ChatGPT "режим обучения" — инструмент для пошагового выполнения задач. Он уже доступен пользователям тарифов Free, Plus, Pro и Team, а в ближайшие недели появится и в ChatGPT Edu.