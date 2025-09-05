Відео
Чотири інструменти ChatGPT, що роблять його кориснішим

Чотири інструменти ChatGPT, що роблять його кориснішим

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 14:24
Функції ChatGPT, які реально спрощують роботу — 4 інструменти
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Хоча сам по собі ChatGPT не ідеальний чатбот, але кілька його інструментів можуть помітно підсилити щоденну роботу. Вони не замінюють ваш процес взаємодії зі штучним інтелектом, а доповнюють його і прибирають зайве "тертя".

Про це пише MakeUseOf.

Study and Learn

Режим веде крок за кроком: від базових понять до формул і розв'язання задач, м'яко підсвічуючи помилки. Адаптується до рівня користувача, тож це відчутно ефективніше за звичайне "питання-відповідь".

Стилі створення зображень

Готові стилі (на кшталт Synthwave чи Cyberpunk) додають настрій без довгих промптів і дають передбачувано рівний результат. Ви описуєте сцену — стиль бере на себе світло, колір і подачу.

Canvas

Довгі тексти редагуються просто в інтерфейсі: Suggest edits, Adjust the length, Reading level, точкові правки з панелі форматування. Є версійність для коду та експорт у PDF/Word/Markdown.

Конектори

Підключені застосунки (наприклад, Google Drive) дозволяють ділитися конкретними файлами прямо в ChatGPT без завантаження "туди-сюди". Доступ надається лише до вибраних вами документів, що пришвидшує робочий цикл.

Нагадаємо, кампанія навколо запуску GPT-5 супроводжувалася гучними обіцянками "переломного моменту", але реакція користувачів виявилася набагато стриманішою. Причиною стали плутанина з доступними моделями та зникнення деяких звичних версій, що викликало розчарування.

Також ми писали, що експерти радять уникати публікації конфіденційних даних у ChatGPT та уважно ставитися до формулювань запитів. Є принаймні п'ять категорій звернень, які несуть підвищені ризики.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
