Gemini появился в Chrome для iOS — как работает новая ИИ-интеграция

Работа Gemini на смартфоне. Фото: Unsplash

Google начала шире разворачивать встроенную интеграцию Gemini в Chrome для iOS после анонса еще в сентябре. Новый инструмент появляется прямо в интерфейсе браузера и позволяет задавать вопросы об открытой странице.

Об этом пишет 9to5Google.

Реклама

Читайте также:

Как работает Gemini в Chrome на iPhone

После появления функции кнопка слева от адресной строки меняется: вместо иконки камеры Google Lens отображается значок страницы со значком-искрой Gemini. Нажатие открывает панель "Page tools" с двумя действиями — "Search screen" (Lens) и "Ask Gemini".

Если выбрать "Ask Gemini", открывается окно запроса с короткой анимацией цветной подсветки, а к чату автоматически прикрепляется URL текущей страницы. Распространение страницы можно остановить кнопкой "x". Среди быстрых подсказок есть, в частности, "Summarize page" для краткого изложения ключевых тезисов и "Create FAQ about this topic" для создания вопросов и ответов на основе материала со страницы и похожих сайтов.

Функционирование Gemini в Google Chrome. Фото: 9to5Google

Gemini отвечает поверх контента, тогда как сама страница остается видимой на фоне. Также можно начать новый чат из верхнего правого угла, а в меню дополнительных опций используется стиль Liquid Glass. Визуально этот режим в Chrome для iOS напоминает оверлей Gemini на Android, при этом выбора модели (model picker) нет.

Сейчас Gemini в Chrome на iPhone и iPad поддерживается в США при условии, что язык браузера установлен на английский. Для работы нужно войти в учетную запись Chrome, а в режиме инкогнито функция недоступна. В Google также подчеркивают, что интеграция появляется постепенно и пока доступна не всем пользователям.

Напомним, Google начала разворачивать в Google Фото бесплатные генеративные инструменты, которые позволяют превращать снимки в стилизованные изображения и короткие видео. В то же время функциональность сознательно ограничили.

Также мы писали, что приложение Gemini продолжает быстро развиваться: после обновления навигационного меню и стабильного релиза версии 2.5 Pro сервис получает поддержку загрузки видео для анализа. Теперь пользователи могут добавлять собственные видеофайлы к запросам и задавать вопросы непосредственно по их содержимому.