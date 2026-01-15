Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чим USB-роз'єм відрізняється від USB-порту в комп'ютері

Чим USB-роз'єм відрізняється від USB-порту в комп'ютері

Ua en ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:41
USB-роз'єм і USB-порт — у чому різниця та навіщо вони потрібні в ПК
USB-порт. Фото: Unsplash

USB давно став стандартом для передавання даних і живлення пристроїв — від флешок до клавіатур. Але всередині ПК існують окремі USB-роз'єми на материнській платі, які відрізняються від звичних зовнішніх USB-портів.

Про це пише BGR.

Реклама
Читайте також:

У чому різниця між USB-роз'ємом та USB-портом

USB-роз'єм — це внутрішній багатоконтактний конектор на материнській платі. До нього під'єднують кабелі передньої панелі корпусу, картридери або інші додаткові модулі. Натомість USB-порт — це зовнішнє гніздо, куди користувач підключає аксесуари на кшталт миші, клавіатури чи накопичувача.

На більшості материнських плат є щонайменше два USB-роз'єми, але в окремих моделях їх може бути шість і більше. Вони можуть відповідати різним стандартам USB (наприклад, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1), від чого залежать і швидкість передавання даних, і можливості живлення.

Внутрішні USB-роз'єми фактично забезпечують зв'язок і живлення для зовнішніх USB-портів — без них порти не працювали б. При цьому USB-роз'єми зберігають сумісність зі старішими стандартами: наприклад, пристрій USB 3.0 можна під'єднати до USB 2.0, але швидкість у такому разі буде обмежена можливостями USB 2.0.

Ті, хто самостійно збирає ПК, за потреби можуть додати додаткові USB-роз'єми через карту розширення у слот PCIe, якщо наявних підключень недостатньо.

Якщо ви не знаєте, які саме USB-інтерфейси підтримує система, підказкою можуть стати колір і форма портів. Наприклад, синій колір часто використовують для позначення USB 3.x.

Нагадаємо, у більшості смарттелевізорів є USB-порти, заховані на задній панелі поруч із HDMI, тому ними часто нехтують. Втім, навіть базовий USB 2.0 здатен розширити можливості телевізора.

Також ми писали, що USB давно сприймають як повністю універсальний інтерфейс, тож очікують, що будь-який кабель підійде до будь-якого порту. Насправді ж старий USB 2.0 без проблем працює в роз'ємі USB 3.1, але з обмеженнями за швидкістю та функціональністю.

порт гаджети технології комп'ютери USB роз'єм
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації