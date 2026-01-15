USB-разъем и USB-порт — в чем разница и зачем они нужны в ПК

USB-порт. Фото: Unsplash

USB давно стал стандартом для передачи данных и питания устройств — от флешек до клавиатур. Но внутри ПК существуют отдельные USB-разъемы на материнской плате, которые отличаются от привычных внешних USB-портов.

Об этом пишет BGR.

В чем разница между USB-разъемом и USB-портом

USB-разъем — это внутренний многоконтактный коннектор на материнской плате. К нему подключают кабели передней панели корпуса, картридеры или другие дополнительные модули. Зато USB-порт — это внешнее гнездо, куда пользователь подключает аксессуары вроде мыши, клавиатуры или накопителя.

На большинстве материнских плат есть как минимум два USB-разъема, но в отдельных моделях их может быть шесть и более. Они могут соответствовать разным стандартам USB (например, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1), от чего зависят и скорость передачи данных, и возможности питания.

Внутренние USB-разъёмы фактически обеспечивают связь и питание для внешних USB-портов — без них порты не работали бы. При этом USB-разъемы сохраняют совместимость с более старыми стандартами: например, устройство USB 3.0 можно подключить к USB 2.0, но скорость в таком случае будет ограничена возможностями USB 2.0.

Те, кто самостоятельно собирает ПК, при необходимости могут добавить дополнительные USB-разъемы через карту расширения в слот PCIe, если имеющихся подключений недостаточно.

Если вы не знаете, какие именно USB-интерфейсы поддерживает система, подсказкой могут стать цвет и форма портов. Например, синий цвет часто используют для обозначения USB 3.x.

Напомним, у большинства смарт-телевизоров есть USB-порты, спрятанные на задней панели рядом с HDMI, поэтому ими часто пренебрегают. Впрочем, даже базовый USB 2.0 способен расширить возможности телевизора.

Также мы писали, что USB давно воспринимают как полностью универсальный интерфейс, поэтому ожидают, что любой кабель подойдет к любому порту. На самом деле старый USB 2.0 без проблем работает в разъеме USB 3.1, но с ограничениями по скорости и функциональности.