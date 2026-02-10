Відео
Чи є сенс переплачувати за зарядний пристрій для смартфона

Чи є сенс переплачувати за зарядний пристрій для смартфона

Дата публікації: 10 лютого 2026 16:32
Дешеві зарядки для смартфонів — чим вони реально небезпечні
Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Дешеві зарядні пристрої для смартфона можуть мати однаковий вигляд, але відрізняються тим, що всередині. Різниця зазвичай у компонентах, контролі якості та безпеці — і саме це впливає на надійність і ризики для техніки.

Про це пише BGR.

Чому одні адаптери коштують копійки, а інші — ні

Зарядний адаптер, який іде в комплекті з пристроєм (якщо він узагалі додається), найчастіше має нормальну якість. А от серед сторонніх варіантів легко натрапити на такі, що заряджають повільніше або працюють нестабільно — хоча це не означає, що всі "неоригінальні" адаптери погані.

Надійні моделі можна знайти у брендів на кшталт Anker, Belkin або UGreen. При цьому ціна не завжди є вироком: переплачувати сотні за зарядку не обов'язково, але й надто підозріло дешеві варіанти, особливо без зрозумілих гарантій, можуть бути проблемними.

Найчастіше "дешевизна" з'являється там, де виробник економить на матеріалах і компонентах, спрощує збірку, відмовляється від частини захисних механізмів і слабше контролює якість. У підсумку такі адаптери можуть бути не лише ненадійними, а й потенційно небезпечними.

Щоб вибрати адекватний адаптер, варто перевіряти наявність сертифікацій на кшталт UL та USB-IF: відповідні позначки зазвичай можна знайти в описі товару, на упаковці або на самому корпусі.

Ще один важливий момент — відповідність потужності та порту потребам смартфона. Часто для швидкої зарядки потрібні 18 Вт і більше, але значення має не лише цифра, а й те, який саме роз'єм використовується: порти USB-A мають обмеження, і різні стандарти USB віддають різну потужність. У багатьох випадках логічніше дивитися в бік зарядок із підтримкою USB-C та протоколу USB Power Delivery, який передбачає підвищені рівні потужності для новіших смартфонів, планшетів і ноутбуків.

Нагадаємо, у повсякденному житті легко не звернути уваги на дрібні звички, які з часом призводять до зростання споживання електроенергії. Однією з найпоширеніших є залишати зарядні пристрої під'єднаними до розетки значно довше, ніж це справді необхідно.

Також ми писали, що зарядні блоки для смартфонів, планшетів і ноутбуків нерідко залишають у розетці "про запас", адже так здається зручніше. Втім постійне перебування під напругою може призводити до зайвих витрат електроенергії, прискореного зношування аксесуарів і підвищення ризиків для безпеки оселі.

смартфон корисні поради заряджання зарядний пристрій компоненти
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
