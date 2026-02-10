Дешевые зарядки для смартфонов — чем они реально опасны

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash

Дешевые зарядные устройства для смартфона могут иметь одинаковый вид, но отличаются тем, что внутри. Разница обычно в компонентах, контроле качества и безопасности — и именно это влияет на надежность и риски для техники.

Об этом пишет BGR.

Почему одни адаптеры стоят копейки, а другие — нет

Зарядный адаптер, который идет в комплекте с устройством (если он вообще прилагается), чаще всего имеет нормальное качество. А вот среди сторонних вариантов легко наткнуться на такие, что заряжают медленнее или работают нестабильно — хотя это не значит, что все "неоригинальные" адаптеры плохие.

Надежные модели можно найти у брендов вроде Anker, Belkin или UGreen. При этом цена не всегда является приговором: переплачивать сотни за зарядку не обязательно, но и слишком подозрительно дешевые варианты, особенно без понятных гарантий, могут быть проблемными.

Чаще всего "дешевизна" появляется там, где производитель экономит на материалах и компонентах, упрощает сборку, отказывается от части защитных механизмов и слабее контролирует качество. В итоге такие адаптеры могут быть не только ненадежными, но и потенциально опасными.

Чтобы выбрать адекватный адаптер, стоит проверять наличие сертификаций вроде UL и USB-IF: соответствующие пометки обычно можно найти в описании товара, на упаковке или на самом корпусе.

Еще один важный момент — соответствие мощности и порта потребностям смартфона. Часто для быстрой зарядки требуются 18 Вт и более, но значение имеет не только цифра, но и то, какой именно разъем используется: порты USB-A имеют ограничения, и разные стандарты USB отдают разную мощность. Во многих случаях логичнее смотреть в сторону зарядок с поддержкой USB-C и протокола USB Power Delivery, который предусматривает повышенные уровни мощности для более новых смартфонов, планшетов и ноутбуков.

