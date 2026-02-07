Детский интерес — что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство

Зарядные устройства с подключенными к ним USB-флешками. Фото: кадр из видео/YouTube

Идея вставить USB-флешку в зарядное устройство кажется странной: одно устройство передает данные, другое — лишь подает питание. Но на практике такой эксперимент обычно ничем не заканчивается — и для этого есть простое техническое объяснение.

Почему флешка в зарядке "не делает ничего"

Один из пользователей решил проверить, что произойдет, если подключить USB-флешку к зарядному устройству, включенному в розетку. Для теста он взял старый блок питания Samsung примерно на 5 Вт (типичный адаптер, который шел в комплекте со смартфонами много лет назад) и USB-флешку TDK с несколькими файлами — в том числе PDF-документами и видео в формате MP4. Перед началом он убедился, что и зарядное устройство, и накопитель работают исправно.

Далее флешку подключили к зарядке, а сам адаптер включили в розетку. Несмотря на ожидания вроде искр или перегрева, через несколько минут стало понятно: ничего не происходит. Накопитель не нагрелся, зарядное устройство работало в обычном режиме, а с электросетью не произошло никаких проблем.

После этого флешку отсоединили и подключили к компьютеру — файлы остались на месте, и устройство продолжило работать без сбоев. Сам адаптер также не "пострадал": после эксперимента он без проблем заряжал умные часы.

Причина такой "тишины" — в принципе работы USB. Зарядное устройство подает 5 вольт питания, чего достаточно, чтобы флешка активировалась. Но для передачи данных нужно хост-устройство — компьютер, смартфон или планшет, который посылает команды и "управляет" обменом информацией. В большинстве зарядок контакты, отвечающие за данные, остаются неактивными, так что флешка фактически просто ждет сигнала — и не получает его.

В итоге случайное подключение USB-флешки к зарядному устройству обычно ничем не угрожает ни накопителю, ни зарядке, ни электросети. В то же время делать это намеренно нет смысла — пользы от такого подключения все равно не будет.

