Бесцветный USB-порт — что он означает и как узнать его скорость

USB-порт на ноутбуке без обозначения цветом. Фото: Unsplash

USB-порты давно стали обыденностью — ими заряжают телефоны, подключают периферию к ПК и пользуются на десятках различных устройств. Многие разъемы имеют цветные вставки, но иногда попадаются и полностью "бесцветные" порты, которые сбивают с толку.

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Бесцветный порт — это не отдельный стандарт

Цвет USB-порта часто воспринимают как подсказку о технологии и скорости передачи данных. Однако это не обязательный стандарт: производители используют цвета скорее как популярную договоренность, а не как правило, которого надо придерживаться.

Поэтому бесцветный USB-порт не несет гарантированного "сигнала" о возможностях. Если на корпусе или устройстве порты имеют серый или нейтральный вид, это может быть дизайнерским решением или элементом брендинга. В итоге такой разъем может оказаться как медленным (USB 1.x), так и скоростным (USB 3.x) — только по цвету определить невозможно.

Отдельная история — USB-C. Эти порты в целом не подчиняются тем же цветовым "обычаям", что и USB-A: они могут быть без каких-либо цветных вставок или оформлены в фирменной гамме производителя.

Как проверить характеристики бесцветного USB-порта

Поскольку "бесцветные" порты не имеют надежной цветовой привязки, стоит ориентироваться на маркировку рядом с разъемом. Рядом с портом обычно есть символ, который подсказывает, какую технологию он поддерживает, и это надежнее цвета.

Например, обозначение SS или SS+ указывает на поддержку USB 3.x, а символ Thunderbolt — на совместимость с соответствующим стандартом. Иногда вместо значков можно увидеть текстовую подписку вроде USB 1.0, 2.0 или 3.0, что еще больше упрощает идентификацию.

Если на корпусе вообще нет символов или есть сомнения, самый простой способ проверки — обратиться к инструкции. В разделе с интерфейсами (I/O) обычно перечислены порты и их скорости. Те же данные, как правило, доступны и на официальных сайтах производителей.

Напомним, USB-C нынче стал стандартом почти для всей современной техники. В то же время универсальная форма штекера не гарантирует одинаковых возможностей: различные версии USB и дополнительные протоколы породили немало путаницы относительно реальных функций порта USB-C.

Также мы писали, что USB давно воспринимают как полностью универсальное решение, поэтому ожидают, что любой кабель будет работать с любым портом. Формально это так: кабель USB 2.0 без проблем подключится к порту USB 3.1, но скорость и возможности при этом останутся ограниченными.