Україна
Головна Технології Безбарвний USB-порт — чи впливає колір на швидкість

Безбарвний USB-порт — чи впливає колір на швидкість

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 16:32
Безбарвний USB-порт — що він означає і як дізнатися його швидкість
USB-порт на ноутбуці без позначення кольором. Фото: Unsplash

USB-порти давно стали буденністю — ними заряджають телефони, підключають периферію до ПК та користуються на десятках різних пристроїв. Багато роз'ємів мають кольорові вставки, але інколи трапляються й повністю "безбарвні" порти, які збивають з пантелику.

Про це пише BGR.

Безбарвний порт — це не окремий стандарт

Колір USB-порту часто сприймають як підказку про технологію та швидкість передавання даних. Однак це не обов'язковий стандарт: виробники використовують кольори радше як популярну домовленість, а не як правило, якого треба дотримуватися.

Тому безбарвний USB-порт не несе гарантованого "сигналу" про можливості. Якщо на корпусі або пристрої порти мають сірий чи нейтральний вигляд, це може бути дизайнерським рішенням або елементом брендингу. У підсумку такий роз'єм може виявитися як повільним (USB 1.x), так і швидкісним (USB 3.x) — лише за кольором визначити неможливо.

Окрема історія — USB-C. Ці порти загалом не підпорядковуються тим самим кольоровим "звичаям", що і USB-A: вони можуть бути без будь-яких кольорових вставок або оформлені у фірмовій гамі виробника.

Як перевірити характеристики безбарвного USB-порту

Оскільки "безбарвні" порти не мають надійної кольорової прив'язки, варто орієнтуватися на маркування поруч із роз'ємом. Поряд із портом зазвичай є символ, який підказує, яку технологію він підтримує, і це надійніше за колір.

Наприклад, позначення SS або SS+ вказує на підтримку USB 3.x, а символ Thunderbolt — на сумісність із відповідним стандартом. Іноді замість значків можна побачити текстову підписку на кшталт USB 1.0, 2.0 або 3.0, що ще більше спрощує ідентифікацію.

Якщо на корпусі взагалі немає символів або є сумніви, найпростіший спосіб перевірки — звернутися до інструкції. У розділі з інтерфейсами (I/O) зазвичай перелічені порти та їхні швидкості. Ті самі дані, як правило, доступні й на офіційних сайтах виробників.

Нагадаємо, USB-C нині став стандартом майже для всієї сучасної техніки. Водночас універсальна форма штекера не гарантує однакових можливостей: різні версії USB та додаткові протоколи породили чимало плутанини щодо реальних функцій порту USB-C.

Також ми писали, що USB давно сприймають як повністю універсальне рішення, тож очікують, що будь-який кабель працюватиме з будь-яким портом. Формально це так: кабель USB 2.0 без проблем під'єднається до порту USB 3.1, але швидкість і можливості при цьому залишаться обмеженими.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
