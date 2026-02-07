Дитячий інтерес — що буде, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій

Зарядні пристрої з під'єднаними до них USB-флешками. Фото: кадр з відео/YouTube

Ідея вставити USB-флешку в зарядний пристрій здається дивною: один пристрій передає дані, інший — лише подає живлення. Але на практиці такий експеримент зазвичай нічим не закінчується — і для цього є просте технічне пояснення.

Про це пише Jason Deegan.

Чому флешка в зарядці "не робить нічого"

Один із користувачів вирішив перевірити, що станеться, якщо під'єднати USB-флешку до зарядного пристрою, увімкненого в розетку. Для тесту він узяв старий блок живлення Samsung приблизно на 5 Вт (типовий адаптер, який ішов у комплекті зі смартфонами багато років тому) та USB-флешку TDK із кількома файлами — зокрема PDF-документами й відео у форматі MP4. Перед початком він переконався, що і зарядний пристрій, і накопичувач працюють справно.

Далі флешку під'єднали до зарядки, а сам адаптер увімкнули в розетку. Попри очікування на кшталт іскор чи перегріву, за кілька хвилин стало зрозуміло: нічого не відбувається. Накопичувач не нагрівся, зарядний пристрій працював у звичному режимі, а з електромережею не сталося жодних проблем.

Після цього флешку від'єднали та під'єднали до комп'ютера — файли залишилися на місці, і пристрій продовжив працювати без збоїв. Сам адаптер також не "постраждав": після експерименту він без проблем заряджав розумний годинник.

Причина такої "тиші" — у принципі роботи USB. Зарядний пристрій подає 5 вольтів живлення, чого достатньо, аби флешка активувалася. Але для передачі даних потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон або планшет, який надсилає команди й "керує" обміном інформацією. У більшості зарядок контакти, що відповідають за дані, залишаються неактивними, тож флешка фактично просто чекає на сигнал — і не отримує його.

У підсумку випадкове підключення USB-флешки до зарядного пристрою зазвичай нічим не загрожує ні накопичувачу, ні зарядці, ні електромережі. Водночас робити це навмисно немає сенсу — користі від такого підключення все одно не буде.

