Для чого потрібен USB-порт у телевізорі — 6 прихованих можливостей

USB-порт у телевізорі часто ігнорують, бо здається, що все потрібне вже є в стримінгових додатках. Насправді цей роз'єм може помітно розширити сценарії використання ТВ — від перегляду контенту без інтернету до резервного оновлення системи.

Медіафайли без інтернету

Найочевидніший, але недооцінений сценарій — запуск відео, музики та фото з флешки або зовнішнього диска. Після підключення накопичувача телевізор зазвичай відкриває вбудований медіаплеєр і дає змогу дивитися фільми чи власні ролики без буферизації та просідання якості, що інколи трапляється під час онлайн-перегляду. Локальні файли зберігають оригінальну роздільну здатність і бітрейт, особливо помітні на великому екрані.

Більшість моделей підтримує поширені формати на кшталт JPEG, MP4 і MP3. Якщо якийсь файл не відкривається, його можна конвертувати на комп'ютері або смартфоні, а інколи — встановити інший плеєр, який краще працює з певним типом контенту.

Живлення й заряджання дрібних пристроїв

USB на телевізорі може бути джерелом живлення, коли поруч не вистачає розеток. Для швидкої зарядки смартфона він зазвичай не підходить, зате справляється з навушниками, бездротовими гарнітурами, геймпадами та іншими аксесуарами.

Також порт нерідко використовують для живлення стримінгових приставок і медіастіків — тоді не потрібно займати окрему розетку блоком живлення.

Великий екран для навчання та базової роботи

Через USB-накопичувач на телевізорі можна відкривати документи, таблиці, презентації та PDF-файли. Для простих завдань цього інколи достатньо, а в поєднанні з ноутбуком або дублюванням екрана ТВ легко перетворюється на великий дисплей для роботи, обговорень чи підготовки презентацій.

Якщо телевізор має кілька USB-портів, до одного з них можна під'єднати клавіатуру й мишу — це робить навігацію зручнішою.

Режим цифрової фоторамки

Телевізор може працювати як велика фоторамка: достатньо запустити слайдшоу зі світлинами з флешки. Це часто використовують під час зустрічей або свят, щоб екран не мав "порожній" вигляд. У деяких моделей доступні анімаційні переходи та фонова музика.

Запис ефірного телебачення на накопичувач

Частина телевізорів підтримує запис ефірних передач на USB-накопичувач — функцію персонального відеореєстратора. Вона дозволяє записати трансляцію для перегляду пізніше, ставити ефір на паузу, перемотувати або відкладати перегляд. Назви опцій у меню можуть відрізнятися залежно від бренду, а наявність функції — від конкретної моделі.

Ручне оновлення прошивки без мережі

Коли телевізор не під'єднаний до інтернету або є проблеми з Wi-Fi, USB стає альтернативою для оновлення системи. Файл прошивки можна завантажити з офіційного сайту виробника на флешку й встановити через меню телевізора. Це дає змогу підтримувати актуальне програмне забезпечення навіть без доступу до мережі.

Нагадаємо, сучасні смарттелевізори за функціональністю все більше нагадують комп'ютери. Якщо пристрій починає працювати повільно — довго відкриває програми, підвантажує відео із затримками або мляво реагує на пульт — причиною часто виявляється звичайно переповнений кеш.

Також ми писали, що проблеми з плавністю в іграх або зниження якості 4K HDR нерідко пов'язані не з телевізором чи приставкою, а з неправильним підключенням через HDMI. Фахівці зауважують: навіть у межах одного телевізора різні HDMI-порти можуть мати різні можливості.