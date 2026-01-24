Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии USB-порт в телевизоре — 6 функций, о которых мало кто знает

USB-порт в телевизоре — 6 функций, о которых мало кто знает

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 12:32
Для чего нужен USB-порт в телевизоре — 6 скрытых возможностей
Подключение USB-флешки к телевизору. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт в телевизоре часто игнорируют, потому что кажется, что все нужное уже есть в стриминговых приложениях. На самом деле этот разъем может заметно расширить сценарии использования ТВ — от просмотра контента без интернета до резервного обновления системы.

О том, как можно использовать USB-флешку в телевизоре, пишет 24 Канал.

Реклама
Читайте также:

Медиафайлы без интернета

Самый очевидный, но недооцененный сценарий — запуск видео, музыки и фото с флешки или внешнего диска. После подключения накопителя телевизор обычно открывает встроенный медиаплеер и позволяет смотреть фильмы или собственные ролики без буферизации и проседания качества, что иногда случается во время онлайн-просмотра. Локальные файлы сохраняют оригинальное разрешение и битрейт, особенно заметные на большом экране.

Большинство моделей поддерживает распространенные форматы вроде JPEG, MP4 и MP3. Если какой-то файл не открывается, его можно конвертировать на компьютере или смартфоне, а иногда — установить другой плеер, который лучше работает с определенным типом контента.

Питание и зарядка мелких устройств

USB на телевизоре может быть источником питания, когда рядом не хватает розеток. Для быстрой зарядки смартфона он обычно не подходит, зато справляется с наушниками, беспроводными гарнитурами, геймпадами и другими аксессуарами.

Также порт нередко используют для питания стриминговых приставок и медиастиков — тогда не нужно занимать отдельную розетку блоком питания.

Большой экран для обучения и базовой работы

Через USB-накопитель на телевизоре можно открывать документы, таблицы, презентации и PDF-файлы. Для простых задач этого иногда достаточно, а в сочетании с ноутбуком или дублированием экрана ТВ легко превращается в большой дисплей для работы, обсуждений или подготовки презентаций.

Если телевизор имеет несколько USB-портов, к одному из них можно подключить клавиатуру и мышь — это делает навигацию более удобной.

Режим цифровой фоторамки

Телевизор может работать как большая фоторамка: достаточно запустить слайд-шоу с фотографиями с флешки. Это часто используют во время встреч или праздников, чтобы экран не выглядел "пустым". У некоторых моделей доступны анимационные переходы и фоновая музыка.

Запись эфирного телевидения на накопитель

Часть телевизоров поддерживает запись эфирных передач на USB-накопитель — функцию персонального видеорегистратора. Она позволяет записать трансляцию для просмотра позже, ставить эфир на паузу, перематывать или откладывать просмотр. Названия опций в меню могут отличаться в зависимости от бренда, а наличие функции — от конкретной модели.

Ручное обновление прошивки без сети

Когда телевизор не подключен к интернету или есть проблемы с Wi-Fi, USB становится альтернативой для обновления системы. Файл прошивки можно скачать с официального сайта производителя на флешку и установить через меню телевизора. Это позволяет поддерживать актуальное программное обеспечение даже без доступа к сети.

Напомним, современные смарт-телевизоры по функциональности все больше напоминают компьютеры. Если устройство начинает работать медленно — долго открывает приложения, подгружает видео с задержками или вяло реагирует на пульт — причиной часто оказывается обычно переполненный кэш.

Также мы писали, что проблемы с плавностью в играх или снижение качества 4K HDR нередко связаны не с телевизором или приставкой, а с неправильным подключением через HDMI. Специалисты отмечают: даже в пределах одного телевизора разные HDMI-порты могут иметь разные возможности.

гаджеты полезные советы телевизор флешка USB функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации