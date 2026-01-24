Для чего нужен USB-порт в телевизоре — 6 скрытых возможностей

Подключение USB-флешки к телевизору. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт в телевизоре часто игнорируют, потому что кажется, что все нужное уже есть в стриминговых приложениях. На самом деле этот разъем может заметно расширить сценарии использования ТВ — от просмотра контента без интернета до резервного обновления системы.

О том, как можно использовать USB-флешку в телевизоре, пишет 24 Канал.

Реклама

Читайте также:

Медиафайлы без интернета

Самый очевидный, но недооцененный сценарий — запуск видео, музыки и фото с флешки или внешнего диска. После подключения накопителя телевизор обычно открывает встроенный медиаплеер и позволяет смотреть фильмы или собственные ролики без буферизации и проседания качества, что иногда случается во время онлайн-просмотра. Локальные файлы сохраняют оригинальное разрешение и битрейт, особенно заметные на большом экране.

Большинство моделей поддерживает распространенные форматы вроде JPEG, MP4 и MP3. Если какой-то файл не открывается, его можно конвертировать на компьютере или смартфоне, а иногда — установить другой плеер, который лучше работает с определенным типом контента.

Питание и зарядка мелких устройств

USB на телевизоре может быть источником питания, когда рядом не хватает розеток. Для быстрой зарядки смартфона он обычно не подходит, зато справляется с наушниками, беспроводными гарнитурами, геймпадами и другими аксессуарами.

Также порт нередко используют для питания стриминговых приставок и медиастиков — тогда не нужно занимать отдельную розетку блоком питания.

Большой экран для обучения и базовой работы

Через USB-накопитель на телевизоре можно открывать документы, таблицы, презентации и PDF-файлы. Для простых задач этого иногда достаточно, а в сочетании с ноутбуком или дублированием экрана ТВ легко превращается в большой дисплей для работы, обсуждений или подготовки презентаций.

Если телевизор имеет несколько USB-портов, к одному из них можно подключить клавиатуру и мышь — это делает навигацию более удобной.

Режим цифровой фоторамки

Телевизор может работать как большая фоторамка: достаточно запустить слайд-шоу с фотографиями с флешки. Это часто используют во время встреч или праздников, чтобы экран не выглядел "пустым". У некоторых моделей доступны анимационные переходы и фоновая музыка.

Запись эфирного телевидения на накопитель

Часть телевизоров поддерживает запись эфирных передач на USB-накопитель — функцию персонального видеорегистратора. Она позволяет записать трансляцию для просмотра позже, ставить эфир на паузу, перематывать или откладывать просмотр. Названия опций в меню могут отличаться в зависимости от бренда, а наличие функции — от конкретной модели.

Ручное обновление прошивки без сети

Когда телевизор не подключен к интернету или есть проблемы с Wi-Fi, USB становится альтернативой для обновления системы. Файл прошивки можно скачать с официального сайта производителя на флешку и установить через меню телевизора. Это позволяет поддерживать актуальное программное обеспечение даже без доступа к сети.

Напомним, современные смарт-телевизоры по функциональности все больше напоминают компьютеры. Если устройство начинает работать медленно — долго открывает приложения, подгружает видео с задержками или вяло реагирует на пульт — причиной часто оказывается обычно переполненный кэш.

Также мы писали, что проблемы с плавностью в играх или снижение качества 4K HDR нередко связаны не с телевизором или приставкой, а с неправильным подключением через HDMI. Специалисты отмечают: даже в пределах одного телевизора разные HDMI-порты могут иметь разные возможности.