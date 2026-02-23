Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple готує новий преміальний колір для iPhone 18 Pro

Apple готує новий преміальний колір для iPhone 18 Pro

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:24
iPhone 18 Pro отримає Deep Red — новий преміальний колір від Apple
Преміальним кольором iPhone 18 Pro може стати "глибокий червоний". Фото: MacRumors

Apple тестує новий "преміальний" колір для майбутніх iPhone 18 Pro. Йдеться про відтінок Deep Red, який ближчий до бордового, ніж до яскравого червоного.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Реклама
Читайте також:

Який саме колір тестує Apple

Компанія розглядає "глибокий червоний" як один із ключових варіантів для наступного покоління iPhone Pro. Якщо план реалізують, це може стати першим випадком, коли моделі Pro та Pro Max будуть доступні у червоному кольорі.

Паралельно обговорювалися й інші рішення — зокрема пурпурний і коричневий. За словами Гурмана, ці варіанти можуть виявитися лише відтінками базового червоного, тож шанси на їхній окремий реліз оцінюються як невисокі.

Окремо зазначається, що Apple прагне закріпити ефект від яскравого Cosmic Orange, який отримав неофіційну назву Hermès і став популярним у Китаї, де його сприймають як статусний. Червоний колір також може бути важливим для цього ринку через культурні асоціації з удачею.

Щодо складаного iPhone, компанія, за цією ж інформацією, планує стриманішу палітру: сірий, чорний, сріблястий та білий.

Презентацію iPhone 18 Pro та складаного iPhone очікують у вересні цього року.

На тлі цих чуток цікавий вигляд має динаміка попереднього покоління: iPhone 17 Pro Max став найчастіше здаваним у трейд-ін смартфоном на вторинному ринку вже через кілька місяців після запуску. У ТОП-20 пристроїв за останні 30 днів майже весь список сформували iPhone, а єдиним Android-представником став Samsung Galaxy S25 Ultra.

Водночас у мережі обговорюють і технічні зміни майбутньої лінійки. За чутками, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти без фізичного слота для SIM-карти та повністю перейти на eSIM.

Apple iPhone Дизайн чутки колір iPhone 18
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації