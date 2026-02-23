iPhone 18 Pro отримає Deep Red — новий преміальний колір від Apple

Преміальним кольором iPhone 18 Pro може стати "глибокий червоний". Фото: MacRumors

Apple тестує новий "преміальний" колір для майбутніх iPhone 18 Pro. Йдеться про відтінок Deep Red, який ближчий до бордового, ніж до яскравого червоного.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Який саме колір тестує Apple

Компанія розглядає "глибокий червоний" як один із ключових варіантів для наступного покоління iPhone Pro. Якщо план реалізують, це може стати першим випадком, коли моделі Pro та Pro Max будуть доступні у червоному кольорі.

Паралельно обговорювалися й інші рішення — зокрема пурпурний і коричневий. За словами Гурмана, ці варіанти можуть виявитися лише відтінками базового червоного, тож шанси на їхній окремий реліз оцінюються як невисокі.

Окремо зазначається, що Apple прагне закріпити ефект від яскравого Cosmic Orange, який отримав неофіційну назву Hermès і став популярним у Китаї, де його сприймають як статусний. Червоний колір також може бути важливим для цього ринку через культурні асоціації з удачею.

Щодо складаного iPhone, компанія, за цією ж інформацією, планує стриманішу палітру: сірий, чорний, сріблястий та білий.

Презентацію iPhone 18 Pro та складаного iPhone очікують у вересні цього року.

На тлі цих чуток цікавий вигляд має динаміка попереднього покоління: iPhone 17 Pro Max став найчастіше здаваним у трейд-ін смартфоном на вторинному ринку вже через кілька місяців після запуску. У ТОП-20 пристроїв за останні 30 днів майже весь список сформували iPhone, а єдиним Android-представником став Samsung Galaxy S25 Ultra.

Водночас у мережі обговорюють і технічні зміни майбутньої лінійки. За чутками, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти без фізичного слота для SIM-карти та повністю перейти на eSIM.