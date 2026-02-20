Відео
Головна Технології iPhone 17 Pro Max став лідером перепродажу на вторинному ринку

iPhone 17 Pro Max став лідером перепродажу на вторинному ринку

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 10:34
iPhone 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном на вторинному ринку — звіт SellCell
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max очолив рейтинг на вторинному ринку. Фото: Unsplash

iPhone 17 Pro Max став найчастіше здаваним у трейд-ін смартфоном на вторинному ринку, хоча з моменту запуску минуло лише кілька місяців. У вибірці ТОП-20 пристроїв за останні 30 днів майже весь список зайняли iPhone, а єдиною Android-моделлю став Samsung Galaxy S25 Ultra.

Про це пише Android Headlines.

Читайте також:

iPhone 17 Pro Max очолив рейтинг смартфонів на вторинному ринку

Платформа порівняння трейд-інів SellCell опублікувала звіт, у якому iPhone 17 Pro Max піднявся на перше місце в рейтингу пристроїв, що найчастіше здають у трейд-ін. У SellCell пов'язують ранню активність із поєднанням високої перепродажної вартості, змін у звичках оновлення та економічних чинників.

За підрахунками SellCell, iPhone 17 Pro Max забезпечує 11,5% усіх трейд-інів серед ТОП-20 моделей. Samsung Galaxy S25 Ultra — єдиний Android-смартфон у цьому топі — займає 17-ту позицію та має частку 3,2%.

iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов на вторичном рынке
iPhone 17 Pro Max посідає перше місце у рейтингу смартфонів на вторинному ринку. Фото: SellCell

Окремо вказано динаміку вартості: iPhone 17 Pro Max у стані "як новий" знецінився приблизно на 25,4% від ціни запуску. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max за той самий проміжок часу (145 днів) втратив близько 32,5% — тобто приблизно на 7% більше.

Також у звіті розділено пристрої за типом прив'язки: 76,5% трейд-інів iPhone 17 Pro Max припадає на розблоковані (unlocked) апарати, а 23,5% — на пристрої з прив'язкою до оператора. Частка iPhone 17 Pro Max у ТОП-20 трейд-інах зросла з приблизно 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого — більш ніж удвічі за 12 тижнів. За цей період модель піднялася з восьмої позиції на першу.

Нижче в рейтингу, за даними SellCell, розташувалися iPhone 15 Pro Max та iPhone 14 Pro Max — у них по 7,3% відповідно. iPhone 16 Pro Max — на четвертому місці з часткою 7,2%. У SellCell звертають увагу, що в ТОП-20 одночасно присутні кілька поколінь iPhone, а самі 20 найпопулярніших моделей разом формують приблизно 47% усієї активності трейд-інів.

Щодо причин раннього продажу, наводиться середня перепродажна вартість iPhone 17 Pro Max — близько 967,50 доларів за стартової ціни 1 200 доларів. На тлі цін понад 1 000 доларів частина власників може розглядати такі смартфони як актив, який можна відносно швидко продати, повернувши значну частину витрат. Ще один мотив — купівля "на тест": користувачі пробують пристрій у реальних умовах і вирішують, чи виправдовує він ціну.

На тлі таких показників інтерес викликають і майбутні зміни в лінійці. За чутками, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть повністю перейти на eSIM і відмовитися від фізичного слота для SIM-картки, щоб звільнити додатковий простір усередині корпуса під більший акумулятор.

Крім того, очікується, що восени Apple представить нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із помітними змінами в дизайні. Йдеться не про повний редизайн, а про точкові корекції, які потенційно здатні відчутно вплинути на сприйняття моделі та її позицію на вторинному ринку.

Apple ринок iPhone смартфон продаж iPhone 17 Pro
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
