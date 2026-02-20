Видео
Главная Технологии iPhone 17 Pro Max стал самым сдаваемым смартфоном в trade-in

iPhone 17 Pro Max стал самым сдаваемым смартфоном в trade-in

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 10:34
iPhone 17 Pro Max возглавил рейнтинг смартфонов на вторичном рынке — отчет SellCell
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг на вторичном рынке. Фото: Unsplash

На независимом рынке трейд-ина iPhone 17 Pro Max вышел в лидеры по количеству сдач всего через несколько месяцев после релиза. В рейтинге 20 самых популярных устройств за последние 30 дней практически весь список заняли iPhone, а единственным Android-смартфоном оказался Samsung Galaxy S25 Ultra.

Об этом пишет Android Headlines.

iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов на вторичном рынке

Платформа сравнения трейд-инов SellCell опубликовала отчет, в котором iPhone 17 Pro Max поднялся на первое место в рейтинге устройств, которые чаще всего сдают в трейд-ин. В SellCell связывают раннюю активность с сочетанием высокой перепродажной стоимости, изменений в привычках обновления и экономических факторов.

По подсчетам SellCell, iPhone 17 Pro Max обеспечивает 11,5% всех трейд-инов среди ТОП-20 моделей. Samsung Galaxy S25 Ultra — единственный Android-смартфон в этом топе — занимает 17-ю позицию и имеет долю 3,2%.

iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов на вторичном рынке
iPhone 17 Pro Max занимает первое место в рейтинге смартфонов на вторичном рынке. Фото: SellCell

Отдельно указана динамика стоимости: iPhone 17 Pro Max в состоянии "как новый" обесценился примерно на 25,4% от цены запуска. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max за тот же промежуток времени (145 дней) потерял около 32,5% — то есть примерно на 7% больше.

Также в отчете разделены устройства по типу привязки: 76,5% трейд-инов iPhone 17 Pro Max приходится на разблокированные (unlocked) аппараты, а 23,5% — на устройства с привязкой к оператору. Доля iPhone 17 Pro Max в ТОП-20 трейд-инов выросла с примерно 5,1% в конце ноября до 11,5% в начале февраля — более чем вдвое за 12 недель. За этот период модель поднялась с восьмой позиции на первую.

Ниже в рейтинге, по данным SellCell, расположились iPhone 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max — у них по 7,3% соответственно. iPhone 16 Pro Max — на четвертом месте с долей 7,2%. В SellCell обращают внимание, что в ТОП-20 одновременно присутствуют несколько поколений iPhone, а сами 20 самых популярных моделей вместе формируют примерно 47% всей активности трейд-инов.

Относительно причин ранней продажи, приводится средняя перепродажная стоимость iPhone 17 Pro Max — около 967,50 долларов при стартовой цене 1 200 долларов. На фоне цен свыше 1 000 долларов часть владельцев может рассматривать такие смартфоны как актив, который можно относительно быстро продать, вернув значительную часть расходов. Еще один мотив — покупка "на тест": пользователи пробуют устройство в реальных условиях и решают, оправдывает ли оно цену.

На фоне таких показателей интерес вызывают и будущие изменения в линейке. По слухам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут полностью перейти на eSIM и отказаться от физического слота для SIM-карты, чтобы освободить дополнительное пространство внутри корпуса под более крупный аккумулятор.

Кроме того, ожидается, что осенью Apple представит новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с заметными изменениями в дизайне. Речь идет не о полном редизайне, а о точечных коррекциях, которые потенциально способны ощутимо повлиять на восприятие модели и ее позицию на вторичном рынке.

Apple рынок iPhone смартфон продажа iPhone 17 Pro
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
