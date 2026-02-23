Apple тестирует бордовый iPhone 18 Pro — новый премиальный цвет в линейке

Премиальным цветом iPhone 18 Pro может стать "глубокий красный". Фото: MacRumors

В линейке iPhone 18 Pro может появиться новый "премиальный" оттенок — Deep Red. Речь о более темном тоне, который ближе к бордовому, чем к классическому ярко-красному.

Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Какой именно цвет тестирует Apple

Компания рассматривает "глубокий красный" как один из ключевых вариантов для следующего поколения iPhone Pro. Если план реализуют, это может стать первым случаем, когда модели Pro и Pro Max будут доступны в красном цвете.

Параллельно обсуждались и другие решения — в частности пурпурный и коричневый. По словам Гурмана, эти варианты могут оказаться лишь оттенками базового красного, поэтому шансы на их отдельный релиз оцениваются как невысокие.

Отдельно отмечается, что Apple стремится закрепить эффект от яркого Cosmic Orange, который получил неофициальное название Hermès и стал популярным в Китае, где его воспринимают как статусный. Красный цвет также может быть важным для этого рынка из-за культурных ассоциаций с удачей.

Что касается складного iPhone, компания, по этой же информации, планирует более сдержанную палитру: серый, черный, серебристый и белый.

Презентацию iPhone 18 Pro и складного iPhone ожидают в сентябре этого года.

На фоне этих слухов интересно выглядит динамика предыдущего поколения: iPhone 17 Pro Max стал самым часто сдаваемым в трейд-ин смартфоном на вторичном рынке уже через несколько месяцев после запуска. В ТОП-20 устройств за последние 30 дней почти весь список сформировали iPhone, а единственным Android-представителем стал Samsung Galaxy S25 Ultra.

В то же время в сети обсуждают и технические изменения будущей линейки. По слухам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти без физического слота для SIM-карты и полностью перейти на eSIM.