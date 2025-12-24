Ретро-гаджети повертаються — 5 пристроїв, які знову стали популярними

Набір тексту за друкарською машинкою. Фото: Unsplash

Останніми роками набирає обертів тренд на ностальгію: люди повертаються до речей, які викликають теплі спогади. Раніше це стосувалося здебільшого моди, але тепер хвиля "ретро" дісталася й гаджетів минулого — старі пристрої знову опинилися в центрі уваги.

Про п'ять таких гаджетів пише ВСВІТІ.

Котушкові магнітофони

Колись котушкові магнітофони були одним із головних аудіопристроїв — їх використовували вдома, на професійних студіях та радіостанціях.

Сучасний котушковий магнітофон Otari MX5050 BIII-2. Фото: кадр з відео/YouTube

З появою касет та CD-дисків інтерес до котушок зник, але зараз ситуація змінюється — популярність аналогової музики повертається і саме котушкові магнітофони називають одним із символів цього напряму. Зараз ентузіасти шукають їх в оригінальному стані, а деякі виробники навіть відроджують виробництво, щоб задовольнити попит для аудіофілів, які ностальгують.

Друкарські машинки

Свого часу друкарські машинки стали справжньою революцією, але поступово їх витіснили комп'ютери з клавіатурами та сенсорні екрани.

Легендарна друкарська машинка Olivetti Linea 98. Фото: Unsplash

Попри це, дехто досі не відмовився від цього інструмента — його цінують за атмосферність та відчуття процесу. Такі пристрої здебільшого люблять письменники та представники творчих професій і попит продовжує зростати, ймовірно, через втому від надлишку "передових" технологій.

Касети

Касети довго були важливою частиною повсякденного життя: на них записували музику й домашні аудіоісторії, зберігали як особисті архіви.

Аудіокасета Maxell. Фото: Unsplash

Коли цей формат витіснили нові носії, касети поступово стали радше колекційними предметами. Та тепер ностальгія знову оживила інтерес — касети продають у роздрібних мережах для поціновувачів аналогового звучання, а деякі популярні виконавці випускають альбоми не лише на дисках чи вінілі, а й на касетах.

Відеокасети VHS

Відеокасети VHS колись змінили спосіб перегляду кіно вдома: достатньо було мати касету із записом та пристрій для відтворення, щоб не залежати від походу в кінотеатр.

Відеокасета Panasonic. Фото: Unsplash

Ера VHS завершилася менш ніж за три десятиліття, коли на зміну прийшли компакт-диски, однак інтерес до формату повернувся разом із модою на ретрокіно й ностальгією за "вайбом відеосалонів". Особливо цінними стають касети з записами фільмів у вигляді, який не перевидавався на інших носіях, — тоді вони перетворюються на справжню знахідку для колекціонерів.

Плівкові фотоапарати

Аналогова фотографія ніколи повністю не зникала: завжди були люди, які свідомо обирали плівку.

Плівковий фотоапарат Minox 35 AL з 1980-х років. Фото: Unsplash

Проте нині інтерес до неї знову посилюється — фотографи дедалі частіше повертаються до традиційного знімка, а навколо цього формату з'являються спільноти ентузіастів і проводяться фестивалі. Пояснення просте: цифровим камерам так і не вдалося відтворити ту саму "теплоту" та відчуття "ламповості", яке багато хто пов'язує саме з плівкою.

