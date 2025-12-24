Ретро-гаджеты возвращаются — 5 устройств, которые снова стали популярными

Набор текста за печатной машинкой. Фото: Unsplash

В последние годы набирает обороты тренд на ностальгию: люди возвращаются к вещам, которые вызывают теплые воспоминания. Раньше это касалось в основном моды, но теперь волна "ретро" добралась и до гаджетов прошлого — старые устройства снова оказались в центре внимания.

О пяти таких гаджетах пишет ВСВІТІ.

Реклама

Читайте также:

Катушечные магнитофоны

Когда-то катушечные магнитофоны были одним из главных аудиоустройств — их использовали дома, на профессиональных студиях и радиостанциях.

Современный катушечный магнитофон Otari MX5050 BIII-2. Фото: кадр из видео/YouTube

С появлением кассет и CD-дисков интерес к катушкам исчез, но сейчас ситуация меняется — популярность аналоговой музыки возвращается и именно катушечные магнитофоны называют одним из символов этого направления. Сейчас энтузиасты ищут их в оригинальном состоянии, а некоторые производители даже возрождают производство, чтобы удовлетворить спрос для ностальгирующих аудиофилов.

Печатные машинки

В свое время печатные машинки стали настоящей революцией, но постепенно их вытеснили компьютеры с клавиатурами и сенсорные экраны.

Легендарная печатная машинка Olivetti Linea 98. Фото: Unsplash

Несмотря на это, некоторые до сих пор не отказались от этого инструмента — его ценят за атмосферность и ощущение процесса. Такие устройства в основном любят писатели и представители творческих профессий и спрос продолжает расти, вероятно, из-за усталости от избытка "передовых" технологий.

Кассеты

Кассеты долго были важной частью повседневной жизни: на них записывали музыку и домашние аудиоистории, хранили как личные архивы.

Аудиокассета Maxell. Фото: Unsplash

Когда этот формат вытеснили новые носители, кассеты постепенно стали скорее коллекционными предметами. И теперь ностальгия снова оживила интерес — кассеты продают в розничных сетях для ценителей аналогового звучания, а некоторые популярные исполнители выпускают альбомы не только на дисках или виниле, но и на кассетах.

Видеокассеты VHS

Видеокассеты VHS когда-то изменили способ просмотра кино дома: достаточно было иметь кассету с записью и устройство для воспроизведения, чтобы не зависеть от похода в кинотеатр.

Видеокассета Panasonic. Фото: Unsplash

Эра VHS завершилась менее чем через три десятилетия, когда на смену пришли компакт-диски, однако интерес к формату вернулся вместе с модой на ретрокино и ностальгией по "вайбу видеосалонов". Особенно ценными становятся кассеты с записями фильмов в виде, который не переиздавался на других носителях, — тогда они превращаются в настоящую находку для коллекционеров.

Пленочные фотоаппараты

Аналоговая фотография никогда полностью не исчезала: всегда были люди, которые сознательно выбирали пленку.

Пленочный фотоаппарат Minox 35 AL из 1980-х годов. Фото: Unsplash

Однако сейчас интерес к ней снова усиливается — фотографы все чаще возвращаются к традиционному снимку, а вокруг этого формата появляются сообщества энтузиастов и проводятся фестивали. Объяснение простое: цифровым камерам так и не удалось воспроизвести ту самую "теплоту" и ощущение "ламповости", которое многие связывают именно с пленкой.

Напомним, смартфоны и планшеты Xiaomi давно стали привычными для пользователей, но экосистема бренда значительно шире классических гаджетов. Компания выпускает не только полезную бытовую технику, но и довольно нетипичные устройства и экспериментальные решения, о которых знают далеко не все.

Также мы писали, что старые iPad нередко годами лежат без дела, хотя все еще способны быть полезными. Даже без поддержки самых свежих обновлений такие планшеты остаются пригодными для многих повседневных задач.