ChatGPT навчили збирати презентації за хвилини — 7 корисних промптів

7 промптів ChatGPT, які економлять години на сбірці презентацій
Штучний інтелект використовують не лише для текстів, а й для створення презентацій. Можна зібрати проєкт будь-якої складності буквально за кілька хвилин, закриваючи всі ключові етапи, використовуючи правильні промпти.
Про 7 промптів, які допоможуть у цьому, пишуть користувачі на Threads.
Структура презентації
Промпт: "Створи переконливу структуру для моєї презентації про [тема], орієнтовану на [тип аудиторії], з метою [бажаний результат]. Включи яскравий початок, що привертає увагу, та запам'ятовуваний висновок".
Генератор контенту для слайдів
Промпт: "Розроби повний контент для 10-слайдової презентації на тему [тема], включаючи:
- ключові пункти;
- підтверджувальні дані;
- логічні переходи між слайдами".
Сторітелінг у презентації
Промпт: "Перетвори мій насичений даними виступ про [тема] на презентацію, побудовану за принципом історії, із чітким:
- початком — залучення уваги;
- серединою — розвитком теми;
- фіналом — переконливим завершенням, що утримує інтерес аудиторії".
Дизайнер візуальної концепції
Промпт: "Запропонуй креативні візуальні рішення для кожного слайда моєї презентації про [тема], включаючи:
- графіки та діаграми для підсилення даних;
- образи та іконографіку для візуалізації ключових ідей;
- структурні елементи, які зроблять інформацію легкозасвоюваною".
Обробка заперечень
Промпт: "Передбач можливі запитання та заперечення моєї аудиторії [тип аудиторії] щодо [тема/пропозиція] і створи переконливі відповіді, які:
- розвіюють сумніви;
- підкріплені фактами;
- посилюють довіру до моєї ідеї".
Сценарій презентації
Промпт: "Напиши природний і переконливий сценарій для моєї презентації на тему [тема], включаючи:
- вербальні переходи між слайдами;
- ключові акценти, які слід підкреслити;
- моменти взаємодії з аудиторією для утримання уваги".
Виконавче резюме
Промпт: "Створи односторінковий підсумок моєї презентації на тему [тема], який можна надіслати стейкхолдерам, що не змогли бути присутніми. Включи:
- основні тези та висновки;
- ключові дані та аналітику;
- рекомендовані дії та наступні кроки".
Нагадаємо, аудиторія ChatGPT знову демонструє стрімке зростання — понад 10% щомісяця, а кількість активних користувачів на тиждень уже перевищила 800 мільйонів. Паралельно OpenAI готує оновлення чат-моделі та розпочинає перші експерименти з рекламою.
Також ми писали, що Apple працює над оновленою версією Siri, на яку користувачі iPhone чекають ще з минулого року. Перші зміни можуть з'явитися вже за кілька тижнів у складі iOS 26.4 Beta 1, тоді як повноцінний реліз очікують у березні.
