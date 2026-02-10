Відео
Головна Технології 7 промптів ChatGPT, які економлять години на сбірці презентацій

7 промптів ChatGPT, які економлять години на сбірці презентацій

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:41
ChatGPT навчили збирати презентації за хвилини — 7 корисних промптів
Люди працюють за ноутбуком. Фото: Unsplash

Штучний інтелект використовують не лише для текстів, а й для створення презентацій. Можна зібрати проєкт будь-якої складності буквально за кілька хвилин, закриваючи всі ключові етапи, використовуючи правильні промпти.

Про 7 промптів, які допоможуть у цьому, пишуть користувачі на Threads.

Читайте також:

Структура презентації

Промпт: "Створи переконливу структуру для моєї презентації про [тема], орієнтовану на [тип аудиторії], з метою [бажаний результат]. Включи яскравий початок, що привертає увагу, та запам'ятовуваний висновок".

Генератор контенту для слайдів

Промпт: "Розроби повний контент для 10-слайдової презентації на тему [тема], включаючи:

  • ключові пункти;
  • підтверджувальні дані;
  • логічні переходи між слайдами".

Сторітелінг у презентації

Промпт: "Перетвори мій насичений даними виступ про [тема] на презентацію, побудовану за принципом історії, із чітким:

  • початком — залучення уваги;
  • серединою — розвитком теми;
  • фіналом — переконливим завершенням, що утримує інтерес аудиторії".

Дизайнер візуальної концепції

Промпт: "Запропонуй креативні візуальні рішення для кожного слайда моєї презентації про [тема], включаючи:

  • графіки та діаграми для підсилення даних;
  • образи та іконографіку для візуалізації ключових ідей;
  • структурні елементи, які зроблять інформацію легкозасвоюваною".

Обробка заперечень

Промпт: "Передбач можливі запитання та заперечення моєї аудиторії [тип аудиторії] щодо [тема/пропозиція] і створи переконливі відповіді, які:

  • розвіюють сумніви;
  • підкріплені фактами;
  • посилюють довіру до моєї ідеї".

Сценарій презентації

Промпт: "Напиши природний і переконливий сценарій для моєї презентації на тему [тема], включаючи:

  • вербальні переходи між слайдами;
  • ключові акценти, які слід підкреслити;
  • моменти взаємодії з аудиторією для утримання уваги".

Виконавче резюме

Промпт: "Створи односторінковий підсумок моєї презентації на тему [тема], який можна надіслати стейкхолдерам, що не змогли бути присутніми. Включи:

  • основні тези та висновки;
  • ключові дані та аналітику;
  • рекомендовані дії та наступні кроки".

Нагадаємо, аудиторія ChatGPT знову демонструє стрімке зростання — понад 10% щомісяця, а кількість активних користувачів на тиждень уже перевищила 800 мільйонів. Паралельно OpenAI готує оновлення чат-моделі та розпочинає перші експерименти з рекламою.

Також ми писали, що Apple працює над оновленою версією Siri, на яку користувачі iPhone чекають ще з минулого року. Перші зміни можуть з'явитися вже за кілька тижнів у складі iOS 26.4 Beta 1, тоді як повноцінний реліз очікують у березні.

штучний інтелект чатбот ChatGPT презентація корисні поради промпт
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
