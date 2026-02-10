ChatGPT навчили збирати презентації за хвилини — 7 корисних промптів

Люди працюють за ноутбуком. Фото: Unsplash

Штучний інтелект використовують не лише для текстів, а й для створення презентацій. Можна зібрати проєкт будь-якої складності буквально за кілька хвилин, закриваючи всі ключові етапи, використовуючи правильні промпти.

Про 7 промптів, які допоможуть у цьому, пишуть користувачі на Threads.

Структура презентації

Промпт: "Створи переконливу структуру для моєї презентації про [тема], орієнтовану на [тип аудиторії], з метою [бажаний результат]. Включи яскравий початок, що привертає увагу, та запам'ятовуваний висновок".

Генератор контенту для слайдів

Промпт: "Розроби повний контент для 10-слайдової презентації на тему [тема], включаючи:

ключові пункти;

підтверджувальні дані;

логічні переходи між слайдами".

Сторітелінг у презентації

Промпт: "Перетвори мій насичений даними виступ про [тема] на презентацію, побудовану за принципом історії, із чітким:

початком — залучення уваги;

серединою — розвитком теми;

фіналом — переконливим завершенням, що утримує інтерес аудиторії".

Дизайнер візуальної концепції

Промпт: "Запропонуй креативні візуальні рішення для кожного слайда моєї презентації про [тема], включаючи:

графіки та діаграми для підсилення даних;

образи та іконографіку для візуалізації ключових ідей;

структурні елементи, які зроблять інформацію легкозасвоюваною".

Обробка заперечень

Промпт: "Передбач можливі запитання та заперечення моєї аудиторії [тип аудиторії] щодо [тема/пропозиція] і створи переконливі відповіді, які:

розвіюють сумніви;

підкріплені фактами;

посилюють довіру до моєї ідеї".

Сценарій презентації

Промпт: "Напиши природний і переконливий сценарій для моєї презентації на тему [тема], включаючи:

вербальні переходи між слайдами;

ключові акценти, які слід підкреслити;

моменти взаємодії з аудиторією для утримання уваги".

Виконавче резюме

Промпт: "Створи односторінковий підсумок моєї презентації на тему [тема], який можна надіслати стейкхолдерам, що не змогли бути присутніми. Включи:

основні тези та висновки;

ключові дані та аналітику;

рекомендовані дії та наступні кроки".

Нагадаємо, аудиторія ChatGPT знову демонструє стрімке зростання — понад 10% щомісяця, а кількість активних користувачів на тиждень уже перевищила 800 мільйонів. Паралельно OpenAI готує оновлення чат-моделі та розпочинає перші експерименти з рекламою.

Також ми писали, що Apple працює над оновленою версією Siri, на яку користувачі iPhone чекають ще з минулого року. Перші зміни можуть з'явитися вже за кілька тижнів у складі iOS 26.4 Beta 1, тоді як повноцінний реліз очікують у березні.