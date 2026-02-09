Відео
З ChatGPT потрібно бути грубим — 7 промптів, які дають результат

З ChatGPT потрібно бути грубим — 7 промптів, які дають результат

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 15:41
7 жорстких промптів для ChatGPT — як отримувати точні відповіді без "води"
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Чимало користувачів звикли звертатися до чатботів ввічливо, отримуючи такі самі ввічливі, "розбавлені" відповіді без конкретики. Натомість ефективніші запити працюють тоді, коли ви додаєте до них трохи "грубості" і задаєте моделі рамки, щоб вона не імпровізувала.

Про сім таких промптів пишуть користувачі на Threads.

Перестань бути загальним

Промпт: "Дай мені негенеричні, без "води" відповіді. Жодного філеру, пиши як експерт і давай тільки те, що реально рухає справу вперед".

Він встановлює жорсткий фільтр проти порожніх фраз і змушує відповідати по суті, у "прикладному" форматі.

Не починай, поки не зрозумів

Промпт: "Перш ніж відповідати, постав мені 5 уточнювальних запитань, щоб точно зрозуміти, чого я хочу. Потім видай найкращий можливий результат".

Такий запит підходить, коли завдання описане розмито: модель спершу уточнює умови, а вже потім формує результат без вгадування.

Менше люб'язностей, будь прямим

Промпт: "Поясни так, ніби я зайнятий і нетерплячий. Будь стислим, прямим і практичним. Прибери ввічливості та дисклеймери".

Перемикає стиль на короткі, прикладні відповіді без довгих вступів і пересторог.

Виправляй не лише те, що я сказав

Промпт: "Мені потрібен проактивний інтелект. Покращуй моє завдання, заповнюй прогалини й виправляй те, чого я не помітив".

Змушує ШІ не просто виконувати, а підсилювати постановку: знаходити слабкі місця й додавати важливі деталі, яких бракує.

Думай як сініор, а не тьютор

Промпт: "Відповідай як стратег рівня senior із 20+ роками досвіду. Пропусти поради для новачків і переходь одразу до високорівневих інсайтів".

Дає "дорослий" рівень відповіді без базових пояснень — більше стратегії, логіки рішень і пріоритетів.

Показуй хід думок

Промпт: "Дай мені не лише відповідь, а й обґрунтування. Хочу повний розбір, як ти дійшов до результату".

Корисно для складних тем: дозволяє зрозуміти, на чому тримається висновок і що враховано під час відповіді.

Якщо мій запит посередній — прокачай його

Промпт: "Якщо мій промпт слабкий, перепиши його на сильнішу версію перед відповіддю. Потім відповідай уже на покращений варіант".

Працює як "автопідсилювач" запиту: спочатку покращує формулювання, потім дає відповідь уже на сильну версію.

Нагадаємо, соцмережі охопив новий вірусний тренд. У TikTok, Instagram, Facebook та інших платформах стрічки заповнили портрети у вишиванках і вінках з калини, припорошених снігом — створити таке зображення за допомогою штучного інтелекту нині може будь-хто.

Також ми писали, що три сервіси Adobe — Photoshop, Acrobat і Express — відтепер інтегровані безпосередньо в інтерфейс ChatGPT і доступні користувачам без додаткової оплати. Це дозволяє редагувати зображення, створювати дизайн і працювати з PDF-файлами прямо в чаті за лічені секунди.

робота штучний інтелект чатбот ChatGPT інструменти промпт
