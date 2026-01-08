Відео
Головна Технології ChatGPT отримав режим Health для відстеження стану здоров'я

ChatGPT отримав режим Health для відстеження стану здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:24
OpenAI запустила ChatGPT Health — режим для роботи з даними про здоров'я
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

ChatGPT отримає новий режим Health, який допоможе аналізувати ваші медичні дані та обговорюватиме самопочуття на основі власної інформації. Незабаром сервіс стане доступним усім охочим.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

Читайте також:

Як працює ChatGPT Health і навіщо він потрібен

У компанії заявили, що запити користувачів про здоров'я посідають перші позиції серед найпопулярніших сценаріїв використання чатбота. Ідея Health полягає у тому, щоб збирати розрізнену інформацію в одному місці для простішого бачення "повної картини".

Сервис ChatGPT Health
Сервіс ChatGPT Health для відстеження стану здоров'я. Фото: OpenAI

Користувачі зможуть безпечно під'єднувати свої медичні дані та програми для здоров'я, серед яких Apple Health, Function та MyFitnessPal. Зважаючи на ці дані, чатбот зможе допомогти розібратися з результатами аналізів, підготувати до візиту до лікаря та обговорити персоналізовані харчування та тренування.

OpenAI підкреслює, що новий режим не є заміною лікаря і не призначений для діагностики чи лікування. Його роль полягає у допомозі з повсякденними питаннями та кращому розумінні змін у здоров'ї з часом.

Як заявляється, турбуватися про приватність не доведеться — Health працюватиме як окремий простір усередині ChatGPT: всі розмови, підключені застосунки та файли зберігатимуться окремо від інших чатів, а "спогади" не будуть згадуватися в основних розмовах. Також дані користувачів не будуть використовуватися для навчання моделей ШІ.

Доступ до сервісу Health поступово отримуватимуть невеликі групи користувачів, а згодом його відкриють для ширшої аудиторії у вебверсії чатбота та у застосунку на iOS протягом найближчих тижнів. Зараз користувачі можуть залишити запит на приєднання до списку очікування.

Нагадаємо, у ChatGPT з'явилася пряма інтеграція з трьома сервісами Adobe — Photoshop, Acrobat і Express. Інструменти доступні без окремої підписки й дозволяють редагувати зображення, створювати дизайни та працювати з PDF-документами просто в межах чату.

Також ми писали, що ChatGPT припинив надавати персоналізовані поради у сферах медицини та права. Натомість сервіс обмежується загальною інформацією та рекомендує звертатися до профільних спеціалістів.

здоров'я штучний інтелект чатбот ChatGPT OpenAI функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
