OpenAI об'єдналася з Adobe — у ChatGPT з'явився Photoshop

OpenAI об'єдналася з Adobe — у ChatGPT з'явився Photoshop

Ua en ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:34
Adobe інтегрувала Photoshop, Express і Acrobat у ChatGPT — як працюють нові функції
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Відтепер три програми Adobe — Photoshop, Acrobat та Express — вбудовані безпосередньо в інтерфейс ChatGPT і доступні користувачам без додаткової оплати. Це дає змогу редагувати фото, створювати дизайн та працювати з PDF-файлами прямо у чаті за кілька секунд.

Про це йдеться на сайті Adobe.

Читайте також:

Як працює інтеграція Adobe з ChatGPT

Застосунки Adobe доступні всім типам акаунтів ChatGPT, включно з безплатними, але з обов'язковою умовою — потрібно мати обліковий запис Adobe і ввійти до нього. Після авторизації скористатися новими можливостями можна двома способами: або просто вписати в чат запит із назвою потрібного інструменту чи функції, або ж обрати застосунок через меню з іконкою "плюс" в інтерфейсі чатбота.

Графічний редактор Adobe Photoshop став, мабуть, найяскравішим доповненням до ChatGPT. Користувач може завантажити зображення, описати, що саме потрібно змінити, і чатбот виконає редагування автоматично.

Работа Photoshop в ChatGPT
Інструменти Adobe Photoshop у ChatGPT. Фото: Adobe

Інтерфейс адаптується під конкретний запит: з'являються повзунки та параметри, які відповідають потрібній дії. Якщо автоматичний результат не підходить, ці налаштування можна відкоригувати вручну.

За потреби завжди доступна опція відкрити файл безпосередньо у вебверсії Photoshop — кнопка "відкрити у програмі" переносить користувача в повний інтерфейс редактора. Adobe обіцяє, що всі зміни, зроблені через ChatGPT, зберігатимуться у вебверсії Photoshop.

Хмарна платформа для дизайну Adobe Express, яка дозволяє створювати відео, PDF, вебсторінки, графіку та інші цифрові матеріали тепер також доступна прямо з ChatGPT: достатньо попросити чатбота запропонувати ідеї дизайну для потрібного формату — від сторінки в соцмережах до презентації.

На основі бібліотеки Adobe користувачу показують кілька варіантів, які можна відредагувати, доповнити або перетворити на анімовану версію. Зміни можна вносити як через текстові запити в ChatGPT, так і безпосередньо в інтерфейсі Adobe Express.

Инструменты Adobe Express в ChatGPT
Інструменти Adobe Express у ChatGPT. Фото: Adobe

Інструменти Adobe Acrobat для роботи з PDF-файлами також стали частиною ChatGPT. Користувач може завантажити документ, сформулювати запит — і виконати редагування чи форматування прямо в чаті. Доступний той самий набір інструментів, що й у повноцінному Acrobat, а додатково можна попросити чатбота відредагувати або виправити текст.

Инструменты Adobe Acrobat в ChatGPT
Інструменти Adobe Acrobat у ChatGPT. Фото: Adobe

Також ChatGPT дозволяє об'єднувати кілька PDF-файлів. Якщо зазначити, що потрібно скористатися Acrobat для злиття документів, чатбот автоматично відкриє інтерфейс із можливістю перетягування файлів. Там можна змінити порядок, налаштувати параметри й зберегти все як один підсумковий документ.

Де й коли доступні нові можливості

Adobe заявляє, що інтегровані Photoshop, Acrobat та Express доступні всім 800 млн користувачів ChatGPT по всьому світу, але функції розгортаються поступово.

За офіційною інформацією, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat та Adobe Express безплатні в ChatGPT і з 10 грудня доступні на настільних комп'ютерах, у вебверсії та в застосунку ChatGPT для iOS. Adobe Express для ChatGPT уже працює на Android, а підтримка Photoshop та Acrobat на Android з'явиться "найближчим часом".

Водночас безплатна вебверсія чатбота й застосунок для iOS з України поки що не показують цих оновлень. Очікується, що інструменти Adobe поступово з'являться протягом дня або найближчих кількох днів.

Нагадаємо, користувачі ChatGPT більше не отримуватимуть індивідуальних порад щодо здоров'я чи юридичних питань. Відтепер сервіс надає лише загальну інформацію та радить звертатися до кваліфікованих спеціалістів.

Також ми писали, що хоча ChatGPT не є ідеальним асистентом, окремі його інструменти здатні суттєво спростити щоденну роботу. Вони не замінюють основну взаємодію зі ШІ, але допомагають позбутися зайвих дій і роблять використання сервісу ефективнішим.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
