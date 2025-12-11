Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии OpenAI объединилась с Adobe — в ChatGPT появился Photoshop

OpenAI объединилась с Adobe — в ChatGPT появился Photoshop

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:34
Adobe интегрировала Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT — как работают новые функции
Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Теперь три программы Adobe — Photoshop, Acrobat и Express — встроены непосредственно в интерфейс ChatGPT и доступны пользователям без дополнительной оплаты. Это позволяет редактировать фото, создавать дизайн и работать с PDF-файлами прямо в чате за несколько секунд.

Об этом говорится на сайте Adobe.

Реклама
Читайте также:

Как работает интеграция Adobe с ChatGPT

Приложения Adobe доступны всем типам аккаунтов ChatGPT, включая бесплатные, но с обязательным условием — нужно иметь учетную запись Adobe и войти в нее. После авторизации воспользоваться новыми возможностями можно двумя способами: либо просто вписать в чат запрос с названием нужного инструмента или функции, либо же выбрать приложение через меню с иконкой "плюс" в интерфейсе чат-бота.

Графический редактор Adobe Photoshop стал, пожалуй, самым ярким дополнением к ChatGPT. Пользователь может загрузить изображение, описать, что именно нужно изменить, и чат-бот выполнит редактирование автоматически.

Работа Photoshop в ChatGPT
Инструменты Adobe Photoshop в ChatGPT. Фото: Adobe

Интерфейс адаптируется под конкретный запрос: появляются ползунки и параметры, которые соответствуют нужному действию. Если автоматический результат не подходит, эти настройки можно откорректировать вручную.

При необходимости всегда доступна опция открыть файл непосредственно в веб-версии Photoshop — кнопка "открыть в программе" переносит пользователя в полный интерфейс редактора. Adobe обещает, что все изменения, сделанные через ChatGPT, будут сохраняться в веб-версии Photoshop.

Облачная платформа для дизайна Adobe Express, которая позволяет создавать видео, PDF, веб-страницы, графику и другие цифровые материалы теперь также доступна прямо из ChatGPT: достаточно попросить чат-бота предложить идеи дизайна для нужного формата — от страницы в соцсетях до презентации.

На основе библиотеки Adobe пользователю показывают несколько вариантов, которые можно отредактировать, дополнить или превратить в анимированную версию. Изменения можно вносить как через текстовые запросы в ChatGPT, так и непосредственно в интерфейсе Adobe Express.

Инструменты Adobe Express в ChatGPT
Инструменты Adobe Express в ChatGPT. Фото: Adobe

Инструменты Adobe Acrobat для работы с PDF-файлами также стали частью ChatGPT. Пользователь может загрузить документ, сформулировать запрос — и выполнить редактирование или форматирование прямо в чате. Доступен тот же набор инструментов, что и в полноценном Acrobat, а дополнительно можно попросить чат-бота отредактировать или исправить текст.

Инструменты Adobe Acrobat в ChatGPT
Инструменты Adobe Acrobat в ChatGPT. Фото: Adobe

Также ChatGPT позволяет объединять несколько PDF-файлов. Если указать, что нужно воспользоваться Acrobat для слияния документов, чат-бот автоматически откроет интерфейс с возможностью перетаскивания файлов. Там можно изменить порядок, настроить параметры и сохранить все как один итоговый документ.

Где и когда доступны новые возможности

Adobe заявляет, что интегрированные Photoshop, Acrobat и Express доступны всем 800 млн пользователей ChatGPT по всему миру, но функции разворачиваются постепенно.

По официальной информации, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat и Adobe Express бесплатны в ChatGPT и с 10 декабря доступны на настольных компьютерах, в веб-версии и в приложении ChatGPT для iOS. Adobe Express для ChatGPT уже работает на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat на Android появится "в ближайшее время".

В то же время бесплатная веб-версия чат-бота и приложение для iOS из Украины пока не показывают этих обновлений. Ожидается, что инструменты Adobe постепенно появятся в течение дня или ближайших нескольких дней.

Напомним, пользователи ChatGPT больше не будут получать индивидуальных советов по здоровью или юридическим вопросам. Отныне сервис предоставляет только общую информацию и советует обращаться к квалифицированным специалистам.

Также мы писали, что хотя ChatGPT не является идеальным ассистентом, отдельные его инструменты способны существенно упростить ежедневную работу. Они не заменяют основное взаимодействие с ИИ, но помогают избавиться от лишних действий и делают использование сервиса более эффективным.

чат-бот ChatGPT функции Photoshop Adobe инструменты
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации