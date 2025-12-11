Adobe интегрировала Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT — как работают новые функции

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Теперь три программы Adobe — Photoshop, Acrobat и Express — встроены непосредственно в интерфейс ChatGPT и доступны пользователям без дополнительной оплаты. Это позволяет редактировать фото, создавать дизайн и работать с PDF-файлами прямо в чате за несколько секунд.

Об этом говорится на сайте Adobe.

Как работает интеграция Adobe с ChatGPT

Приложения Adobe доступны всем типам аккаунтов ChatGPT, включая бесплатные, но с обязательным условием — нужно иметь учетную запись Adobe и войти в нее. После авторизации воспользоваться новыми возможностями можно двумя способами: либо просто вписать в чат запрос с названием нужного инструмента или функции, либо же выбрать приложение через меню с иконкой "плюс" в интерфейсе чат-бота.

Графический редактор Adobe Photoshop стал, пожалуй, самым ярким дополнением к ChatGPT. Пользователь может загрузить изображение, описать, что именно нужно изменить, и чат-бот выполнит редактирование автоматически.

Инструменты Adobe Photoshop в ChatGPT. Фото: Adobe

Интерфейс адаптируется под конкретный запрос: появляются ползунки и параметры, которые соответствуют нужному действию. Если автоматический результат не подходит, эти настройки можно откорректировать вручную.

При необходимости всегда доступна опция открыть файл непосредственно в веб-версии Photoshop — кнопка "открыть в программе" переносит пользователя в полный интерфейс редактора. Adobe обещает, что все изменения, сделанные через ChatGPT, будут сохраняться в веб-версии Photoshop.

Облачная платформа для дизайна Adobe Express, которая позволяет создавать видео, PDF, веб-страницы, графику и другие цифровые материалы теперь также доступна прямо из ChatGPT: достаточно попросить чат-бота предложить идеи дизайна для нужного формата — от страницы в соцсетях до презентации.

На основе библиотеки Adobe пользователю показывают несколько вариантов, которые можно отредактировать, дополнить или превратить в анимированную версию. Изменения можно вносить как через текстовые запросы в ChatGPT, так и непосредственно в интерфейсе Adobe Express.

Инструменты Adobe Express в ChatGPT. Фото: Adobe

Инструменты Adobe Acrobat для работы с PDF-файлами также стали частью ChatGPT. Пользователь может загрузить документ, сформулировать запрос — и выполнить редактирование или форматирование прямо в чате. Доступен тот же набор инструментов, что и в полноценном Acrobat, а дополнительно можно попросить чат-бота отредактировать или исправить текст.

Инструменты Adobe Acrobat в ChatGPT. Фото: Adobe

Также ChatGPT позволяет объединять несколько PDF-файлов. Если указать, что нужно воспользоваться Acrobat для слияния документов, чат-бот автоматически откроет интерфейс с возможностью перетаскивания файлов. Там можно изменить порядок, настроить параметры и сохранить все как один итоговый документ.

Где и когда доступны новые возможности

Adobe заявляет, что интегрированные Photoshop, Acrobat и Express доступны всем 800 млн пользователей ChatGPT по всему миру, но функции разворачиваются постепенно.

По официальной информации, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat и Adobe Express бесплатны в ChatGPT и с 10 декабря доступны на настольных компьютерах, в веб-версии и в приложении ChatGPT для iOS. Adobe Express для ChatGPT уже работает на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat на Android появится "в ближайшее время".

В то же время бесплатная веб-версия чат-бота и приложение для iOS из Украины пока не показывают этих обновлений. Ожидается, что инструменты Adobe постепенно появятся в течение дня или ближайших нескольких дней.

Напомним, пользователи ChatGPT больше не будут получать индивидуальных советов по здоровью или юридическим вопросам. Отныне сервис предоставляет только общую информацию и советует обращаться к квалифицированным специалистам.

Также мы писали, что хотя ChatGPT не является идеальным ассистентом, отдельные его инструменты способны существенно упростить ежедневную работу. Они не заменяют основное взаимодействие с ИИ, но помогают избавиться от лишних действий и делают использование сервиса более эффективным.