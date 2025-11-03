ChatGPT запретили давать медицинские и юридические советы — что изменила OpenAI

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Pexels

Пользователи ChatGPT больше не будут получать персонализированные рекомендации по здоровью или праву. Отныне сервис ограничивается общей справочной информацией и направляет к профильным специалистам.

Об этом говорится в обновленных правилах использования OpenAI.

Что изменилось в политиках OpenAI

Компания OpenAI обновила "Правила использования" своих продуктов, чтобы сделать работу ChatGPT и других инструментов ИИ более безопасной и ответственной. Согласно новым положениям, ChatGPT не будет предоставлять индивидуальных медицинских или юридических советов даже по прямой просьбе пользователя. Вместо этого модель будет предлагать общую информацию и рекомендовать обратиться к врачам, юристам или консультантам.

Отдельно OpenAI запретила применять свои модели для анализа медицинских снимков, чтобы избежать ошибочных выводов и уменьшить риски для здоровья. В компании отмечают, что цель изменений — сохранить баланс между развитием инноваций и защитой прав и безопасности людей, которые пользуются продуктами OpenAI.

Напомним, что чат-бот ChatGPT получил 10 000 долларов для экспериментальной торговли криптовалютой, но уже через неделю потерял более 7 000 долларов. Из 44 сделок успешными оказались лишь две, однако система продолжает пытаться компенсировать убытки, анализируя ошибки и меняя стратегию.

Также мы писали, что компания OpenAI представила веб-браузер ChatGPT Atlas со встроенными инструментами искусственного интеллекта. Это переход от классического чат-бота к полноценному "умному" браузеру, который сочетает поиск, анализ и генерацию контента.