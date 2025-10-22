OpenAI запускает браузер ChatGPT Atlas — как скачать и пользоваться

Логотип компании OpenAI на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI представила веб-браузер ChatGPT Atlas со встроенными возможностями ChatGPT — это шаг компании за пределы привычного чат-бота в сторону "умного" серфинга. С 21 октября Atlas доступен пользователям macOS, а версии для Windows, iOS и Android заявлены как "скоро".

Об этом пишет CNET.

Реклама

Читайте также:

Что именно анонсировали и как это работает

Слухи о браузере OpenAI ходили с июля, а официальное подтверждение прозвучало во время YouTube-трансляции, где Сэм Альтман и команда показали Atlas в действии. Перед стартом OpenAI подогрела интерес тизером в X с серией вкладок; в релизе отмечено, что поддержка других платформ появится позже.

Запуск происходит на фоне общей гонки интеграции ИИ в повседневные инструменты: Google уже внедрил Gemini в Chrome, а Perplexity в начале года выпустила Chromium-браузер Comet.

Atlas сохраняет привычную логику браузера — вкладки, закладки, расширения, инкогнито-режим — но добавляет сердцевину ChatGPT прямо в процесс просмотра. На странице новой вкладки можно вводить как URL, так и запрос к чат-боту; результаты разложены по типам: ссылки, изображения, видео, новости. Боковая панель с ChatGPT умеет анализировать открытую страницу, кратко пересказывать ее содержание, давать пояснения и отвечать без переходов между сайтами. Есть и встроенный "письменный помощник" — он предлагает правки и дополнения прямо в полях ввода (например, в черновиках писем).

Внешний вид браузера Atlas от OpenAI. Фото: CNET

Среди ключевых новинок — "память" браузера: Atlas запоминает посещенные страницы и темы, подсказывает связанные материалы, помогает возвращаться к предыдущим исследованиям и автоматизирует рутину. Функция опциональная: ею можно управлять в настройках, просматривать, редактировать или удалять сохраненное. Работают и команды на естественном языке — вроде "открой кроссовки, которые я смотрела вчера" или "разгреби мои вкладки".

Отдельно OpenAI показала agent mode — режим, в котором ChatGPT может выполнять ограниченные действия от имени пользователя: бронировать путешествия, оформлять доставку продуктов или собирать исследования. Компания говорит, что этот режим быстрее стандартного ChatGPT и имеет дополнительные предохранители, чтобы пользователь сохранял контроль.

Скачать Atlas для macOS можно по ссылке. После первого запуска нужно войти в свою учетную запись ChatGPT, а дальше — по желанию импортировать закладки, сохраненные пароли и историю просмотров из текущего браузера.

Напомним, хотя ChatGPT не является совершенным чат-ботом, его дополнительные инструменты существенно расширяют возможности в повседневной работе. Благодаря им взаимодействие с искусственным интеллектом становится более удобным, структурированным и менее фрагментированным.

Также мы писали, что несмотря на высокие ожидания от GPT-5, реакция сообщества оказалась сдержанной. Многие пользователи растерялись из-за изменений в доступе к моделям и исчезновения любимых вариантов, а некоторые не ощутили ожидаемого прорыва.