OpenAI запускає браузер ChatGPT Atlas — як завантажити та користуватися

Логотип компанії OpenAI на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI представила веббраузер ChatGPT Atlas із вбудованими можливостями ChatGPT — це крок компанії за межі звичного чатбота у бік "розумного" серфінгу. З 21 жовтня Atlas доступний користувачам macOS, а версії для Windows, iOS та Android заявлені як "незабаром".

Про це пише CNET.

Що саме анонсували і як це працює

Чутки про браузер OpenAI ходили з липня, а офіційне підтвердження прозвучало під час YouTube-трансляції, де Сем Альтман та команда показали Atlas у дії. Перед стартом OpenAI підігріла інтерес тизером в X із серією вкладок; у релізі наголошено, що підтримка інших платформ з'явиться пізніше.

Запуск відбувається на тлі загальних перегонів інтеграції ШІ в повсякденні інструменти: Google уже вплів Gemini у Chrome, а Perplexity на початку року випустила Chromium-браузер Comet.

Atlas зберігає звичну логіку браузера — вкладки, закладки, розширення, інкогніто-режим — але додає серцевину ChatGPT просто у процес перегляду. На сторінці нової вкладки можна вводити як URL, так і запит до чатбота; результати розкладено за типами: посилання, зображення, відео, новини. Бокова панель із ChatGPT уміє аналізувати відкриту сторінку, стисло переказувати її зміст, давати пояснення та відповідати без переходів між сайтами. Є і вбудований "письмовий помічник" — він пропонує правки й доповнення прямо в полях введення (наприклад, у чернетках листів).

Зовнішній вигляд браузера Atlas від OpenAI. Фото: CNET

Серед ключових новинок — "пам'ять" браузера: Atlas запам'ятовує відвідані сторінки та теми, підказує пов'язані матеріали, допомагає повертатися до попередніх досліджень і автоматизує рутину. Функція опційна: нею можна керувати в налаштуваннях, переглядати, редагувати чи видаляти збережене. Працюють і команди природною мовою — на кшталт "відкрий кросівки, які я дивилася вчора" або "розгреби мої вкладки".

Окремо OpenAI показала agent mode — режим, у якому ChatGPT може виконувати обмежені дії від імені користувача: бронювати подорожі, оформлювати доставку продуктів чи збирати дослідження. Компанія каже, що цей режим швидший за стандартний ChatGPT і має додаткові запобіжники, аби користувачеві зберігався контроль.

Завантажити Atlas для macOS можна за посиланням. Після першого запуску потрібно ввійти у свій обліковий запис ChatGPT, а далі — за бажанням імпортувати закладки, збережені паролі та історію переглядів із поточного браузера.

Нагадаємо, хоча ChatGPT не є досконалим чатботом, його додаткові інструменти суттєво розширюють можливості у повсякденній роботі. Завдяки їм взаємодія зі штучним інтелектом стає зручнішою, структурованішою й менш фрагментованою.

Також ми писали, що попри високі очікування від GPT-5, реакція спільноти виявилася стриманою. Багато користувачів розгубилися через зміни в доступі до моделей та зникнення улюблених варіантів, а деякі не відчули очікуваного прориву.