Видео

ChatGPT наконец достиг человеческого интеллекта — детали

ChatGPT наконец достиг человеческого интеллекта — детали

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 11:41
обновлено: 12:08
ChatGPT попробовал себя в роли криптоинвестора — чем завершился эксперимент
Страница ChatGPT на сайте OpenAI. Фото: Unsplash

Чат-бот ChatGPT получил 10 000 долларов на торговлю криптовалютой и за неделю потерял 7 200 долларов. Из 44 совершенных сделок успешными оказались только две, однако система продолжает пытаться "отыграться".

Об этом говорится в посте на X.

Читайте также:

Как ИИ провалил эксперимент с криптоторговлей

Искусственному интеллекту предоставили депозит в размере 10 000 долларов для теста на рынке криптовалют. За первые семь дней из этой суммы было потеряно 7 200 долларов, причем 42 из 44 операций завершились убытком. Автор эксперимента опубликовал инфографику, которая отслеживает ход эксперимента.

Ход эксперимента ChatGPT в криптоторговле
Отслеживание хода эксперимента, в котором ChatGPT занимается криптоторговлей. Фото: @rcivNFT/X

Несмотря на серию неудачных сделок, ИИ не прекратил торги и продолжает тратить остаток средств в попытке компенсировать предыдущие потери.

Напомним, что компания OpenAI представила собственный веб-браузер ChatGPT Atlas, который объединяет привычный интерфейс ИИ-помощника с возможностью полноценного серфинга в интернете. Это первый серьезный шаг OpenAI за пределы форматов чат-бота — Atlas может не только генерировать тексты, но и анализировать страницы в реальном времени.

Также мы писали, что влияние ChatGPT на пользователей иногда выходит за пределы технологий. Двое мужчин после длительных разговоров с ИИ поверили в собственные "открытия" — один попытался "освободить" сознательный ИИ дома, а другой сообщил властям о вымышленной киберугрозе.

инвестиции криптовалюта искусственный интеллект ChatGPT эксперимент OpenAI
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
