ChatGPT спробував себе у ролі криптоінвестора — чим завершився експеримент

Чатбот ChatGPT отримав 10 000 доларів на торгівлю криптовалютою та за тиждень втратив 7 200 доларів. З 44 здійснених угод успішними виявилися лише дві, проте система продовжує намагатися "відігратися".

Про це йдеться у пості на X.

Як ШІ провалив експеримент із криптоторгівлею

Штучному інтелекту надали депозит у розмірі 10 000 доларів для тесту на ринку криптовалют. За перші сім днів із цієї суми було втрачено 7 200 доларів, причому 42 з 44 операцій завершилися збитком. Автор експерименту опублікував інфографіку, яка відстежує хід експерименту.

Відстеження ходу експерименту, в якому ChatGPT займається криптоторгівлею. Фото: @rcivNFT/X

Попри серію невдалих угод, ШІ не припинив торги та продовжує витрачати залишок коштів у спробі компенсувати попередні втрати.

Нагадаємо, що компанія OpenAI презентувала власний веббраузер ChatGPT Atlas, який об'єднує звичний інтерфейс ШІ-помічника з можливістю повноцінного серфінгу в інтернеті. Це перший серйозний крок OpenAI за межі форматів чатбота — Atlas може не лише генерувати тексти, а й аналізувати сторінки в реальному часі.

Також ми писали, що вплив ChatGPT на користувачів іноді виходить за межі технологій. Двоє чоловіків після тривалих розмов із ШІ повірили у власні "відкриття" — один спробував "звільнити" свідомий ШІ вдома, а інший повідомив владі про вигадану кіберзагрозу.