ChatGPT залишає WhatsApp — коли й чому сервіс припиняє роботу

Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Дія сервісу ChatGPT у WhatsApp завершується через зміну політик і умов платформи. Користувачам пропонують заздалегідь пов'язати свій номер з обліковим записом ChatGPT, щоб перенести історію діалогів.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

Що змінюється і що робити

Команда повідомляє, що понад 50 млн людей спілкувалися з ChatGPT у WhatsApp — простота месенджера зробила його зручним майданчиком для щоденної креативності та допитливості. Втім, через оновлення політик WhatsApp ChatGPT більше не буде доступний у цьому месенджері після 15 січня 2026 року. Надалі продовжити спілкування можна у додатку ChatGPT для iOS та Android, у вебверсії, а також у ChatGPT Atlas на macOS — там доступні додаткові можливості на кшталт голосових розмов, "глибокого дослідження" та завантаження файлів.

Щоб зберегти свою історію, потрібно виконати кілька кроків у самому ChatGPT: встановити застосунок (на телефоні чи комп'ютері), створити обліковий запис і ввійти, а далі пов'язати його з WhatsApp. Посилання для зв'язування доступне у профілі контакту 1-800-ChatGPT у WhatsApp; після натискання на URL ваш номер телефону буде асоційований з акаунтом ChatGPT, і попередні діалоги з WhatsApp з'являться в історії ChatGPT.

Розробники рекомендують зробити це заздалегідь: після 15 січня 2026 року переписування не відбуватиметься автоматично, а WhatsApp не підтримує експорт чатів. До зазначеної дати ChatGPT і надалі працюватиме у WhatsApp, а користувачі отримуватимуть відповідні нагадування про перехід.

Нагадаємо, що у WhatsApp з'являється вбудований переклад, який дає змогу спілкуватися різними мовами без використання сторонніх сервісів. Функція працює у приватних чатах, групах і каналах, поступово розгортаючись для користувачів Android та iPhone.

Також ми писали, що месенджер WhatsApp отримав нову функцію нагадувань, яка дозволяє прикріплювати нагадування до конкретних повідомлень. Вона допомагає повернутися до важливих тем у жвавих чатах і не забути відповісти, що робить спілкування зручнішим і більш організованим.