Дата публикации 24 октября 2025 10:34
обновлено: 10:52
ChatGPT покидает WhatsApp — когда и почему сервис прекращает работу
Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Действие сервиса ChatGPT в WhatsApp завершается из-за изменения политик и условий платформы. Пользователям предлагают заранее связать свой номер с учетной записью ChatGPT, чтобы перенести историю диалогов.

Об этом говорится на сайте OpenAI.

Читайте также:

Что меняется и что делать

Команда сообщает, что более 50 млн человек общались с ChatGPT в WhatsApp — простота мессенджера сделала его удобной площадкой для ежедневной креативности и любознательности. Впрочем, из-за обновления политик WhatsApp ChatGPT больше не будет доступен в этом мессенджере после 15 января 2026 года. В дальнейшем продолжить общение можно в приложении ChatGPT для iOS и Android, в веб-версии, а также в ChatGPT Atlas на macOS — там доступны дополнительные возможности вроде голосовых разговоров, "глубокого исследования" и загрузки файлов.

Чтобы сохранить свою историю, нужно выполнить несколько шагов в самом ChatGPT: установить приложение (на телефоне или компьютере), создать учетную запись и войти, а затем связать ее с WhatsApp. Ссылка для связывания доступна в профиле контакта 1-800-ChatGPT в WhatsApp; после нажатия на URL ваш номер телефона будет ассоциирован с аккаунтом ChatGPT, и предыдущие диалоги с WhatsApp появятся в истории ChatGPT.

Разработчики рекомендуют сделать это заранее: после 15 января 2026 года переписка не будет происходить автоматически, а WhatsApp не поддерживает экспорт чатов. До указанной даты ChatGPT и в дальнейшем будет работать в WhatsApp, а пользователи будут получать соответствующие напоминания о переходе.

Напомним, что в WhatsApp появляется встроенный перевод, который позволяет общаться на разных языках без использования сторонних сервисов. Функция работает в частных чатах, группах и каналах, постепенно разворачиваясь для пользователей Android и iPhone.

Также мы писали, что мессенджер WhatsApp получил новую функцию напоминаний, которая позволяет прикреплять напоминания к конкретным сообщениям. Она помогает вернуться к важным темам в оживленных чатах и не забыть ответить, что делает общение более удобным и организованным.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
