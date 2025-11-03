Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології OpenAI обмежила можливості ChatGPT — що тепер заборонено

OpenAI обмежила можливості ChatGPT — що тепер заборонено

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:41
Оновлено: 10:44
ChatGPT заборонили давати медичні та юридичні поради — що змінила OpenAI
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Pexels

Користувачі ChatGPT більше не отримуватимуть персоналізовані рекомендації щодо здоров'я чи права. Відтепер сервіс обмежується загальною довідковою інформацією та скеровує до профільних фахівців.

Про це йдеться в оновлених правилах використання OpenAI.

Реклама
Читайте також:

Що змінилося в політиках OpenAI

Компанія OpenAI оновила "Правила використання" своїх продуктів, аби зробити роботу ChatGPT та інших інструментів ШІ безпечнішою і відповідальнішою. Згідно з новими положеннями, ChatGPT не надаватиме індивідуальних медичних або юридичних порад навіть на пряме прохання користувача. Натомість модель пропонуватиме загальну інформацію та рекомендуватиме звернутися до лікарів, юристів чи консультантів.

Окремо OpenAI заборонила застосовувати свої моделі для аналізу медичних знімків, щоб уникнути помилкових висновків і зменшити ризики для здоров'я. У компанії наголошують, що мета змін — зберегти баланс між розвитком інновацій і захистом прав та безпеки людей, які користуються продуктами OpenAI.

Нагадаємо, що чатбот ChatGPT отримав 10 000 доларів для експериментальної торгівлі криптовалютою, але вже за тиждень втратив понад 7 000 доларів. З 44 угод успішними виявилися лише дві, однак система продовжує намагатися компенсувати збитки, аналізуючи помилки та змінюючи стратегію.

Також ми писали, що компанія OpenAI представила веббраузер ChatGPT Atlas із вбудованими інструментами штучного інтелекту. Це перехід від класичного чатбота до повноцінного "розумного" браузера, який поєднує пошук, аналіз і генерацію контенту.

правила поради штучний інтелект чатбот ChatGPT OpenAI
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації