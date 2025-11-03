ChatGPT заборонили давати медичні та юридичні поради — що змінила OpenAI

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Pexels

Користувачі ChatGPT більше не отримуватимуть персоналізовані рекомендації щодо здоров'я чи права. Відтепер сервіс обмежується загальною довідковою інформацією та скеровує до профільних фахівців.

Про це йдеться в оновлених правилах використання OpenAI.

Що змінилося в політиках OpenAI

Компанія OpenAI оновила "Правила використання" своїх продуктів, аби зробити роботу ChatGPT та інших інструментів ШІ безпечнішою і відповідальнішою. Згідно з новими положеннями, ChatGPT не надаватиме індивідуальних медичних або юридичних порад навіть на пряме прохання користувача. Натомість модель пропонуватиме загальну інформацію та рекомендуватиме звернутися до лікарів, юристів чи консультантів.

Окремо OpenAI заборонила застосовувати свої моделі для аналізу медичних знімків, щоб уникнути помилкових висновків і зменшити ризики для здоров'я. У компанії наголошують, що мета змін — зберегти баланс між розвитком інновацій і захистом прав та безпеки людей, які користуються продуктами OpenAI.

Нагадаємо, що чатбот ChatGPT отримав 10 000 доларів для експериментальної торгівлі криптовалютою, але вже за тиждень втратив понад 7 000 доларів. З 44 угод успішними виявилися лише дві, однак система продовжує намагатися компенсувати збитки, аналізуючи помилки та змінюючи стратегію.

Також ми писали, що компанія OpenAI представила веббраузер ChatGPT Atlas із вбудованими інструментами штучного інтелекту. Це перехід від класичного чатбота до повноцінного "розумного" браузера, який поєднує пошук, аналіз і генерацію контенту.