OpenAI запустила ChatGPT Health — режим для работы с данными о здоровье

ChatGPT получил режим Health для отслеживания состояния здоровья
ChatGPT получит новый режим Health, который поможет анализировать ваши медицинские данные и будет обсуждать самочувствие на основе собственной информации. Вскоре сервис станет доступным всем желающим.
Об этом говорится на сайте OpenAI.
Как работает ChatGPT Health и зачем он нужен
В компании заявили, что запросы пользователей о здоровье занимают первые позиции среди самых популярных сценариев использования чат-бота. Идея Health заключается в том, чтобы собирать разрозненную информацию в одном месте для более простого видения "полной картины".
Пользователи смогут безопасно подключать свои медицинские данные и приложения для здоровья, среди которых Apple Health, Function и MyFitnessPal. Исходя из этих данных, чат-бот сможет помочь разобраться с результатами анализов, подготовить к визиту к врачу и обсудить персонализированные питание и тренировки.
OpenAI подчеркивает, что новый режим не является заменой врача и не предназначен для диагностики или лечения. Его роль заключается в помощи с повседневными вопросами и лучшем понимании изменений в здоровье со временем.
Как заявляется, беспокоиться о приватности не придется — Health будет работать как отдельное пространство внутри ChatGPT: все разговоры, подключенные приложения и файлы будут храниться отдельно от других чатов, а "воспоминания" не будут упоминаться в основных разговорах. Также данные пользователей не будут использоваться для обучения моделей ИИ.
Доступ к сервису Health постепенно будут получать небольшие группы пользователей, а затем его откроют для более широкой аудитории в веб-версии чат-бота и в приложении на iOS в течение ближайших недель. Сейчас пользователи могут оставить запрос на присоединение к списку ожидания.
