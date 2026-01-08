OpenAI запустила ChatGPT Health — режим для работы с данными о здоровье

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

ChatGPT получит новый режим Health, который поможет анализировать ваши медицинские данные и будет обсуждать самочувствие на основе собственной информации. Вскоре сервис станет доступным всем желающим.

Об этом говорится на сайте OpenAI.

Как работает ChatGPT Health и зачем он нужен

В компании заявили, что запросы пользователей о здоровье занимают первые позиции среди самых популярных сценариев использования чат-бота. Идея Health заключается в том, чтобы собирать разрозненную информацию в одном месте для более простого видения "полной картины".

Сервис ChatGPT Health для отслеживания состояния здоровья. Фото: OpenAI

Пользователи смогут безопасно подключать свои медицинские данные и приложения для здоровья, среди которых Apple Health, Function и MyFitnessPal. Исходя из этих данных, чат-бот сможет помочь разобраться с результатами анализов, подготовить к визиту к врачу и обсудить персонализированные питание и тренировки.

OpenAI подчеркивает, что новый режим не является заменой врача и не предназначен для диагностики или лечения. Его роль заключается в помощи с повседневными вопросами и лучшем понимании изменений в здоровье со временем.

Как заявляется, беспокоиться о приватности не придется — Health будет работать как отдельное пространство внутри ChatGPT: все разговоры, подключенные приложения и файлы будут храниться отдельно от других чатов, а "воспоминания" не будут упоминаться в основных разговорах. Также данные пользователей не будут использоваться для обучения моделей ИИ.

Доступ к сервису Health постепенно будут получать небольшие группы пользователей, а затем его откроют для более широкой аудитории в веб-версии чат-бота и в приложении на iOS в течение ближайших недель. Сейчас пользователи могут оставить запрос на присоединение к списку ожидания.

