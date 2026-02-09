Видео
С ChatGPT нужно быть грубым — 7 промптов, дающие результат

С ChatGPT нужно быть грубым — 7 промптов, дающие результат

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:41
7 жестких промптов для ChatGPT — как получать точные ответы без "воды"
Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Многие пользователи привыкли обращаться к чат-ботам вежливо, получая такие же вежливые, "разбавленные" ответы без конкретики. Зато более эффективные запросы работают тогда, когда вы добавляете к ним немного "грубости" и задаете модели рамки, чтобы она не импровизировала.

О семи таких промптах пишут пользователи на Threads.

Читайте также:

Перестань быть общим

Промпт: "Дай мне негенеричные, без "воды" ответы. Никакого филлера, пиши как эксперт и давай только то, что реально двигает дело вперед".

Он устанавливает жесткий фильтр против пустых фраз и заставляет отвечать по сути, в "прикладном" формате.

Не начинай, пока не понял

Промпт: "Прежде чем отвечать, задай мне 5 уточняющих вопросов, чтобы точно понять, чего я хочу. Затем выдай наилучший возможный результат".

Такой запрос подходит, когда задача описана размыто: модель сначала уточняет условия, а уже потом формирует результат без угадывания.

Меньше любезностей, будь прямым

Промпт: "Объясни так, будто я занят и нетерпелив. Будь кратким, прямым и практичным. Убери вежливости и дисклеймеры".

Переключает стиль на короткие, прикладные ответы без длинных вступлений и предостережений.

Исправляй не только то, что я сказал

Промпт: "Мне нужен проактивный интеллект. Улучшай мою задачу, заполняй пробелы и исправляй то, чего я не заметил".

Заставляет ИИ не просто выполнять, а усиливать постановку: находить слабые места и добавлять недостающие важные детали.

Думай как синиор, а не тьютор

Промпт: "Отвечай как стратег уровня senior с 20+ годами опыта. Пропусти советы для новичков и переходи сразу к высокоуровневым инсайтам".

Дает "взрослый" уровень ответа без базовых объяснений — больше стратегии, логики решений и приоритетов.

Показывай ход мыслей

Промпт: "Дай мне не только ответ, но и обоснование. Хочу полный разбор, как ты пришел к результату".

Полезно для сложных тем: позволяет понять, на чем держится вывод и что учтено при ответе.

Если мой запрос посредственный — прокачай его

Промпт: "Если мой промпт слабый, перепиши его на более сильную версию перед ответом. Затем отвечай уже на улучшенный вариант".

Работает как "автоусилитель" запроса: сначала улучшает формулировку, потом дает ответ уже на сильную версию.

Напомним, соцсети охватил новый вирусный тренд. В TikTok, Instagram, Facebook и других платформах ленты заполнили портреты в вышиванках и венках из калины, припорошенных снегом — создать такое изображение с помощью искусственного интеллекта сейчас может любой желающий.

Также мы писали, что три сервиса Adobe — Photoshop, Acrobat и Express — отныне интегрированы непосредственно в интерфейс ChatGPT и доступны пользователям без дополнительной оплаты. Это позволяет редактировать изображения, создавать дизайн и работать с PDF-файлами прямо в чате за считанные секунды.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
