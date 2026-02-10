ChatGPT научили собирать презентации за минуты — 7 полезных промптов

Люди работают за ноутбуком. Фото: Unsplash

Искусственный интеллект используют не только для текстов, но и для создания презентаций. Можно собрать проект любой сложности буквально за несколько минут, закрывая все ключевые этапы, используя правильные промпты.

О 7 промптах, которые помогут в этом, пишут пользователи на Threads.

Структура презентации

Промпт: "Создай убедительную структуру для моей презентации о [тема], ориентированную на [тип аудитории], с целью [желаемый результат]. Включи яркое начало, привлекающее внимание, и запоминающийся вывод".

Генератор контента для слайдов

Промпт: "Разработай полный контент для 10-слайдовой презентации на тему [тема], включая:

ключевые пункты;

подтверждающие данные;

логические переходы между слайдами".

Сторителлинг в презентации

Промпт: "Преврати мое насыщенное данными выступление о [тема] в презентацию, построенную по принципу истории, с четким:

началом — привлечение внимания;

серединой — развитием темы;

финалом — убедительным завершением, удерживающим интерес аудитории".

Дизайнер визуальной концепции

Промпт: "Предложи креативные визуальные решения для каждого слайда моей презентации о [тема], включая:

графики и диаграммы для усиления данных;

образы и иконографику для визуализации ключевых идей;

структурные элементы, которые сделают информацию легкоусвояемой".

Обработка возражений

Промпт: "Предусмотри возможные вопросы и возражения моей аудитории [тип аудитории] относительно [тема/предложение] и создай убедительные ответы, которые:

развеивают сомнения;

подкрепленные фактами;

усиливают доверие к моей идее".

Сценарий презентации

Промпт: "Напиши естественный и убедительный сценарий для моей презентации на тему [тема], включая:

вербальные переходы между слайдами;

ключевые акценты, которые следует подчеркнуть;

моменты взаимодействия с аудиторией для удержания внимания".

Исполнительное резюме

Промпт: "Создай одностраничный итог моей презентации на тему [тема], который можно отправить стейкхолдерам, которые не смогли присутствовать. Включи:

основные тезисы и выводы;

ключевые данные и аналитику;

рекомендуемые действия и следующие шаги".

