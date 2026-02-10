ChatGPT научили собирать презентации за минуты — 7 полезных промптов

7 промптов ChatGPT, которые экономят часы на сборке презентаций
Искусственный интеллект используют не только для текстов, но и для создания презентаций. Можно собрать проект любой сложности буквально за несколько минут, закрывая все ключевые этапы, используя правильные промпты.
О 7 промптах, которые помогут в этом, пишут пользователи на Threads.
Структура презентации
Промпт: "Создай убедительную структуру для моей презентации о [тема], ориентированную на [тип аудитории], с целью [желаемый результат]. Включи яркое начало, привлекающее внимание, и запоминающийся вывод".
Генератор контента для слайдов
Промпт: "Разработай полный контент для 10-слайдовой презентации на тему [тема], включая:
- ключевые пункты;
- подтверждающие данные;
- логические переходы между слайдами".
Сторителлинг в презентации
Промпт: "Преврати мое насыщенное данными выступление о [тема] в презентацию, построенную по принципу истории, с четким:
- началом — привлечение внимания;
- серединой — развитием темы;
- финалом — убедительным завершением, удерживающим интерес аудитории".
Дизайнер визуальной концепции
Промпт: "Предложи креативные визуальные решения для каждого слайда моей презентации о [тема], включая:
- графики и диаграммы для усиления данных;
- образы и иконографику для визуализации ключевых идей;
- структурные элементы, которые сделают информацию легкоусвояемой".
Обработка возражений
Промпт: "Предусмотри возможные вопросы и возражения моей аудитории [тип аудитории] относительно [тема/предложение] и создай убедительные ответы, которые:
- развеивают сомнения;
- подкрепленные фактами;
- усиливают доверие к моей идее".
Сценарий презентации
Промпт: "Напиши естественный и убедительный сценарий для моей презентации на тему [тема], включая:
- вербальные переходы между слайдами;
- ключевые акценты, которые следует подчеркнуть;
- моменты взаимодействия с аудиторией для удержания внимания".
Исполнительное резюме
Промпт: "Создай одностраничный итог моей презентации на тему [тема], который можно отправить стейкхолдерам, которые не смогли присутствовать. Включи:
- основные тезисы и выводы;
- ключевые данные и аналитику;
- рекомендуемые действия и следующие шаги".
Напомним, аудитория ChatGPT снова демонстрирует стремительный рост — более 10% ежемесячно, а количество активных пользователей в неделю уже превысило 800 миллионов. Параллельно OpenAI готовит обновление чат-модели и начинает первые эксперименты с рекламой.
Также мы писали, что Apple работает над обновленной версией Siri, которую пользователи iPhone ждут еще с прошлого года. Первые изменения могут появиться уже через несколько недель в составе iOS 26.4 Beta 1, тогда как полноценный релиз ожидают в марте.
