Главная Технологии 7 промптов ChatGPT, которые экономят часы на сборке презентаций

7 промптов ChatGPT, которые экономят часы на сборке презентаций

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:41
ChatGPT научили собирать презентации за минуты — 7 полезных промптов
Люди работают за ноутбуком. Фото: Unsplash

Искусственный интеллект используют не только для текстов, но и для создания презентаций. Можно собрать проект любой сложности буквально за несколько минут, закрывая все ключевые этапы, используя правильные промпты.

О 7 промптах, которые помогут в этом, пишут пользователи на Threads.

Структура презентации

Промпт: "Создай убедительную структуру для моей презентации о [тема], ориентированную на [тип аудитории], с целью [желаемый результат]. Включи яркое начало, привлекающее внимание, и запоминающийся вывод".

Генератор контента для слайдов

Промпт: "Разработай полный контент для 10-слайдовой презентации на тему [тема], включая:

  • ключевые пункты;
  • подтверждающие данные;
  • логические переходы между слайдами".

Сторителлинг в презентации

Промпт: "Преврати мое насыщенное данными выступление о [тема] в презентацию, построенную по принципу истории, с четким:

  • началом привлечение внимания;
  • серединой развитием темы;
  • финалом убедительным завершением, удерживающим интерес аудитории".

Дизайнер визуальной концепции

Промпт: "Предложи креативные визуальные решения для каждого слайда моей презентации о [тема], включая:

  • графики и диаграммы для усиления данных;
  • образы и иконографику для визуализации ключевых идей;
  • структурные элементы, которые сделают информацию легкоусвояемой".

Обработка возражений

Промпт: "Предусмотри возможные вопросы и возражения моей аудитории [тип аудитории] относительно [тема/предложение] и создай убедительные ответы, которые:

  • развеивают сомнения;
  • подкрепленные фактами;
  • усиливают доверие к моей идее".

Сценарий презентации

Промпт: "Напиши естественный и убедительный сценарий для моей презентации на тему [тема], включая:

  • вербальные переходы между слайдами;
  • ключевые акценты, которые следует подчеркнуть;
  • моменты взаимодействия с аудиторией для удержания внимания".

Исполнительное резюме

Промпт: "Создай одностраничный итог моей презентации на тему [тема], который можно отправить стейкхолдерам, которые не смогли присутствовать. Включи:

  • основные тезисы и выводы;
  • ключевые данные и аналитику;
  • рекомендуемые действия и следующие шаги".

Напомним, аудитория ChatGPT снова демонстрирует стремительный рост — более 10% ежемесячно, а количество активных пользователей в неделю уже превысило 800 миллионов. Параллельно OpenAI готовит обновление чат-модели и начинает первые эксперименты с рекламой.

Также мы писали, что Apple работает над обновленной версией Siri, которую пользователи iPhone ждут еще с прошлого года. Первые изменения могут появиться уже через несколько недель в составе iOS 26.4 Beta 1, тогда как полноценный релиз ожидают в марте.

искусственный интеллект чат-бот ChatGPT презентация полезные советы промпт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
