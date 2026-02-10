В ChatGPT появится реклама — OpenAI начала первые тесты

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Аудитория ChatGPT снова растет темпами более 10% в месяц, а количество еженедельных пользователей превысило 800 миллионов. Параллельно OpenAI готовит обновление чат-модели и запускает первые тесты рекламы.

Об этом пишет CNBC.

ChatGPT стабильно добавляет более 10% аудитории за месяц, а уже на этой неделе компания планирует выпустить новую модель чат-бота. OpenAI ранее объясняла, что рекламные блоки будут четко маркированы и будут размещаться ниже ответов чат-бота, а реклама не будет менять содержание ответов. В более длинной перспективе OpenAI рассчитывает, что рекламные поступления смогут обеспечивать как минимум половину ее выручки.

Отдельно Альтман обратил внимание на резкий скачок популярности Codex: только за последнюю неделю использование инструмента выросло примерно на 50%. Он напрямую конкурирует с Claude Code от Anthropic, который за последний год стал заметным игроком среди разработчиков.

Напомним, в ChatGPT появился новый режим Health, который позволяет анализировать персональные медицинские данные и обсуждать самочувствие на основе информации пользователя. Ожидается, что в ближайшее время этот функционал станет доступным для широкой аудитории.

Также мы писали, что ChatGPT уже стал одним из самых узнаваемых технологических продуктов десятилетия, хотя далеко не все знают, кому на самом деле принадлежит сервис и кто им управляет. За ChatGPT стоит сложная корпоративная структура и команда основателей, которые формировали OpenAI с 2015 года.