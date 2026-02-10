Відео
Головна Технології OpenAI запустить рекламу у ChatGPT цього тижня — що зміниться

OpenAI запустить рекламу у ChatGPT цього тижня — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:41
У ChatGPT з'явиться реклама — OpenAI почала перші тести
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Аудиторія ChatGPT знову зростає темпами понад 10% на місяць, а кількість щотижневих користувачів перевищила 800 мільйонів. Паралельно OpenAI готує оновлення чат-моделі та запускає перші тести реклами.

Про це пише CNBC.

Читайте також:

Коли з'явиться реклама в ChatGPT

ChatGPT стабільно додає понад 10% аудиторії за місяць, а вже цього тижня компанія планує випустити нову модель чатбота. OpenAI раніше пояснювала, що рекламні блоки будуть чітко марковані та розміщуватимуться нижче відповідей чатбота, а реклама не змінюватиме зміст відповідей. У довшій перспективі OpenAI розраховує, що рекламні надходження зможуть забезпечувати щонайменше половину її виручки.

Окремо Альтман звернув увагу на різкий стрибок популярності Codex: лише за останній тиждень використання інструмента зросло приблизно на 50%. Він напряму конкурує з Claude Code від Anthropic, який за останній рік став помітним гравцем серед розробників.

Нагадаємо, у ChatGPT з'явився новий режим Health, який дозволяє аналізувати персональні медичні дані та обговорювати самопочуття на основі інформації користувача. Очікується, що найближчим часом цей функціонал стане доступним для широкої аудиторії.

Також ми писали, що ChatGPT уже став одним із найвпізнаваніших технологічних продуктів десятиліття, хоча далеко не всі знають, кому насправді належить сервіс і хто ним керує. За ChatGPT стоїть складна корпоративна структура та команда засновників, які формували OpenAI з 2015 року.

