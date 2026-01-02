Відео
6 випадків, коли не варто використовувати подовжувач

6 випадків, коли не варто використовувати подовжувач

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 14:24
6 сценаріїв, коли не можна використовувати подовжувач — ризики перегріву та пожежі
Подовжувач з під'єднаними пристроями. Фото: кадр з відео/YouTube

Використання подовжувача здається простим рішенням, але в окремих ситуаціях він перетворюється на джерело реальних ризиків — від пошкодження техніки до перегріву й пожежі. Електрики нагадують: важливо враховувати навантаження, умови довкола та те, як довго подовжувач працює без перерв.

Про 6 сценаріїв, коли подовжувач може стати причиною перегріву та пожежі, пише The Spruce.

Читайте також:

Підключення потужної побутової техніки

Прилади з великим споживанням електроенергії легко перевантажують подовжувач, якщо його характеристики не розраховані на таке навантаження. Перевантаження призводить до перегріву, а в гіршому випадку — до займання. Якщо іншого виходу немає і підключення потрібно лише тимчасово, варто обирати подовжувач із низьким калібром проводу, здатним витримати струм.

Волога або вулиця

Більшість стандартних подовжувачів не підходять для зовнішнього використання, особливо коли є волога. Навіть без дощу залишається ризик через перепади температур і вплив ультрафіолету: шнур може тріскатися або "коротити".

Під килимом, доріжкою або там, де немає доступу повітря

Подовжувач може нагріватися під час роботи, і зазвичай тепло відводиться завдяки відкритому повітрю. Коли кабель затиснутий килимом, меблями або схований у місці, де тепло "замикається", перегрів стає значно ймовірнішим. У таких умовах ізоляція швидше зношується, з часом може оголитися провід — а це вже загроза пожежі та ураження струмом. Порада проста: час від часу торкатися кабелю та контролювати нагрів; якщо він стає гарячим — від'єднати.

Заряджання вуличного електросамоката та подібного транспорту

Зарядні пристрої для електротранспорту можуть споживати більше, ніж подовжувач здатен безпечно "пропустити" через себе. За словами фахівців, це створює ризик перегріву й пожежі, а інколи може пошкодити сам зарядний пристрій.

Надто велика відстань і "ланцюжки" з кількох шнурів

Якщо для підключення доводиться з'єднувати кілька подовжувачів один з одним, краще шукати інше рішення. При нарощуванні довжини зростають опір і падіння напруги, а перевищити допустиме навантаження стає дуже легко. Практичніший варіант — один подовжувач потрібної довжини та відповідного калібру, або ж встановлення розетки там, де вона потрібна, замість тимчасових "обхідних" схем.

Як постійне "проводка-рішення"

Подовжувачі створені для короткочасного використання і не розраховані на постійну роботу. Якщо без них не вдається живити повсякденні пристрої, домашню електросистему час оновлювати.

Нагадаємо, з настанням холодів багато людей вмикають додаткові обігрівачі, однак неправильне підключення може стати причиною серйозної небезпеки. Особливо ризиковано живити такі прилади через подовжувачі, що здатне призвести до загоряння.

Також ми писали, що подовжувачі зручні для під'єднання дрібної техніки, але вони не призначені для будь-яких навантажень. Фахівці застерігають: потужні прилади та обладнання, чутливе до якості живлення, можуть викликати перевантаження, пошкодження техніки й навіть пожежу.

безпека корисні поради Електрика побутова техніка подовжувач розетка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
