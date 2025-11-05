Чи можна під'єднувати обігрівач у звичайний подовжувач — точна відповідь

Обігрівач, під'єднаний до подовжувача. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли надворі холодає, багато хто рятується додатковим обігрівом у домі. Але помилка з підключенням може обернутися пожежею — зокрема, якщо вмикати обігрівач у подовжувач.

Про це пише SlashGear.

Чому подовжувач — погана ідея для обігрівача

Тепловентилятори доречні для епізодичного підігріву невеликих приміщень — наприклад, кабінету, підвалу чи гаража. Однак підключати їх куди-небудь, крім настінної розетки, небезпечно. Річ не лише у неправильному розміщенні: ризик різко зростає, якщо використовувати подовжувач.

Більшість побутових обігрівачів працюють на потужності близько 1500 Вт, тоді як типові подовжувачі розраховані сумарно приблизно на 1800 Вт. Перевантаження — прямий шлях до перегріву і загоряння. До того ж подовжувачі не мають такої ж схеми захисту, як стаціонарні розетки.

Найкраще рішення — вмикати обігрівач безпосередньо в настінну розетку й не під'єднувати до цієї ж пари інші прилади. Це знижує навантаження на ланку та мінімізує ризик перегріву контактів.

Також варто обирати моделі з сучасними системами безпеки: автоматичним відключенням і датчиками перегріву. Не ставте прилад біля води, штор чи інших легкозаймистих тканин. У помешканні мають бути встановлені й регулярно перевірятися датчики диму та чадного газу. Якщо сумніваєтеся, розгляньте безпечніші альтернативи додаткового обігріву.

