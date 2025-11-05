Видео
Безопасно ли подключать обогреватель через удлинитель

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:57
Можно ли подключать обогреватель в обычный удлинитель - точный ответ
Обогреватель, подключенный к удлинителю. Фото: кадр из видео/YouTube

Когда на улице холодает, многие спасаются дополнительным обогревом в доме. Но ошибка с подключением может обернуться пожаром — в частности, если включать обогреватель в удлинитель.

Об этом пишет SlashGear.

Почему удлинитель — плохая идея для обогревателя

Тепловентиляторы уместны для эпизодического подогрева небольших помещений — например, кабинета, подвала или гаража. Однако подключать их куда-либо, кроме настенной розетки, опасно. Дело не только в неправильном размещении: риск резко возрастает, если использовать удлинитель.

Большинство бытовых обогревателей работают на мощности около 1500 Вт, тогда как типичные удлинители рассчитаны суммарно примерно на 1800 Вт. Перегрузка — прямой путь к перегреву и возгоранию. К тому же удлинители не имеют такой же схемы защиты, как стационарные розетки.

Лучшее решение — включать обогреватель непосредственно в настенную розетку и не подключать к этой же паре другие приборы. Это снижает нагрузку на звено и минимизирует риск перегрева контактов.

Также стоит выбирать модели с современными системами безопасности: автоматическим отключением и датчиками перегрева. Не ставьте прибор возле воды, штор или других легковоспламеняющихся тканей. В доме должны быть установлены и регулярно проверяться датчики дыма и угарного газа. Если сомневаетесь, рассмотрите более безопасные альтернативы дополнительного обогрева.

Напомним, мы часто пользуемся удлинителями и тройниками автоматически — включаем туда все подряд и забываем. Но это не всегда безопасно: отдельные приборы могут перегрузить линию, вызвать перегрев, короткое замыкание и даже пожар.

Также мы писали, что современные телевизоры хоть и стали доступнее, но все равно стоят недешево. Самый простой способ уберечь такую технику от скачков напряжения — подключать её через сетевой фильтр с защитой, а не в обычный удлинитель.

электроэнергия безопасность обогреватели бытовая техника приборы удлинитель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
