Можно ли подключать обогреватель в обычный удлинитель - точный ответ

Когда на улице холодает, многие спасаются дополнительным обогревом в доме. Но ошибка с подключением может обернуться пожаром — в частности, если включать обогреватель в удлинитель.

Почему удлинитель — плохая идея для обогревателя

Тепловентиляторы уместны для эпизодического подогрева небольших помещений — например, кабинета, подвала или гаража. Однако подключать их куда-либо, кроме настенной розетки, опасно. Дело не только в неправильном размещении: риск резко возрастает, если использовать удлинитель.

Большинство бытовых обогревателей работают на мощности около 1500 Вт, тогда как типичные удлинители рассчитаны суммарно примерно на 1800 Вт. Перегрузка — прямой путь к перегреву и возгоранию. К тому же удлинители не имеют такой же схемы защиты, как стационарные розетки.

Лучшее решение — включать обогреватель непосредственно в настенную розетку и не подключать к этой же паре другие приборы. Это снижает нагрузку на звено и минимизирует риск перегрева контактов.

Также стоит выбирать модели с современными системами безопасности: автоматическим отключением и датчиками перегрева. Не ставьте прибор возле воды, штор или других легковоспламеняющихся тканей. В доме должны быть установлены и регулярно проверяться датчики дыма и угарного газа. Если сомневаетесь, рассмотрите более безопасные альтернативы дополнительного обогрева.

