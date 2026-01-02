Видео
Дата публикации 2 января 2026 14:24
6 сценариев, когда нельзя использовать удлинитель — риски перегрева и пожара
Удлинитель с подключенными устройствами. Фото: кадр из видео/YouTube

Использование удлинителя кажется простым решением, но в отдельных ситуациях он превращается в источник реальных рисков — от повреждения техники до перегрева и пожара. Электрики напоминают: важно учитывать нагрузку, окружающие условия и то, как долго удлинитель работает без перерывов.

О 6 сценариях, когда удлинитель может стать причиной перегрева и пожара, пишет The Spruce.

Подключение мощной бытовой техники

Приборы с большим потреблением электроэнергии легко перегружают удлинитель, если его характеристики не рассчитаны на такую нагрузку. Перегрузка приводит к перегреву, а в худшем случае — к возгоранию. Если другого выхода нет и подключение нужно лишь временно, стоит выбирать удлинитель с низким калибром провода, способным выдержать ток.

Влажность или улица

Большинство стандартных удлинителей не подходят для наружного использования, особенно когда есть влага. Даже без дождя остается риск из-за перепадов температур и воздействия ультрафиолета: шнур может трескаться или "коротить".

Под ковром, дорожкой или там, где нет доступа воздуха

Удлинитель может нагреваться во время работы, и обычно тепло отводится благодаря открытому воздуху. Когда кабель зажат ковром, мебелью или спрятан в месте, где тепло "замыкается", перегрев становится значительно более вероятным. В таких условиях изоляция быстрее изнашивается, со временем может оголиться провод — а это уже угроза пожара и поражения током. Совет прост: время от времени касаться кабеля и контролировать нагрев; если он становится горячим — отсоединить.

Зарядка уличного электросамоката и подобного транспорта

Зарядные устройства для электротранспорта могут потреблять больше, чем удлинитель способен безопасно "пропустить" через себя. По словам специалистов, это создает риск перегрева и пожара, а иногда может повредить само зарядное устройство.

Слишком большое расстояние и "цепочки" из нескольких шнуров

Если для подключения приходится соединять несколько удлинителей друг с другом, лучше искать другое решение. При наращивании длины растут сопротивление и падение напряжения, а превысить допустимую нагрузку становится очень легко. Более практичный вариант — один удлинитель нужной длины и соответствующего калибра, или же установка розетки там, где она нужна, вместо временных "обходных" схем.

Как постоянное "проводка-решение"

Удлинители созданы для кратковременного использования и не рассчитаны на постоянную работу. Если без них не удается запитать повседневные устройства, домашнюю электросистему пора обновлять.

Напомним, с наступлением холодов многие люди включают дополнительные обогреватели, однако неправильное подключение может стать причиной серьёзной опасности. Особенно рискованно питать такие приборы через удлинители, что способно привести к возгоранию.

Также мы писали, что удлинители удобны для подключения мелкой техники, но они не предназначены для каких-либо нагрузок. Специалисты предостерегают: мощные приборы и оборудование, чувствительное к качеству питания, могут вызвать перегрузку, повреждение техники и даже пожар.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
