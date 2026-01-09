Флагманські смартфони 2025 року, які залишаться актуальними у 2026 році

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Купівля флагманського смартфона сьогодні — це помітна інвестиція, адже ціни на топові моделі зростають. Водночас сучасні процесори дають великий запас потужності, а виробники нарешті роблять ставку на тривалу підтримку оновленнями.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять флагманських смартфонів 2025 року, які будуть актуальними й у 2026 році.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra робить ставку на процесор Snapdragon 8 Elite у парі з графікою Adreno 830 — такий запас продуктивності має вистачити, щоб і у 2026 році смартфон без проблем справлявся з будь-якими задачами.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Додайте 7 років гарантованих оновлень Android, титанову бокову рамку та камеру на 200 МП з оптичною стабілізацією — і виходить модель, яка ще довго буде мати вигляд "свіжої" на тлі новинок.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max подається як надійний варіант "на перспективу". Чип A18 Pro має відчутний запас потужності, а екосистема Apple та оптимізація iOS дають розрахунок на стабільну й плавну роботу навіть через 3-4 роки.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Серед причин, чому модель у 2026 році залишиться бажаною, є великий екран, кнопку Camera Control і глибоку інтеграцію з Apple Intelligence.

OnePlus 15

OnePlus 15 робить акцент на "залізі" та автономності. Смартфон отримав акумулятор на 7300 мАг, новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm і накопичувач UFS 4.1, який підвищує швидкість читання та запису.

Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Оперативна пам'ять також стала швидшою: використовуються формати LPDDR5X Ultra (або Ultra+ — залежно від конфігурації на 12 ГБ чи 16 ГБ). Оболонку OxygenOS 16 цінують за швидкість роботи та набір ШІ-функцій, які допомагають із документами й обробкою фото.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra позиціюється як вибір для тих, кому важливі фото й відео. Співпраця з Leica та використання дюймових сенсорів створюють запас якості, який важко перекрити лише програмними методами — тут робиться ставка на те, що у 2026 році "фізика оптики" й далі матиме вирішальне значення.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: ek.ua

Набір камер такий: основний ширококутний модуль на 50 МП, телевик на 200 МП, телеоб'єктив на 50 МП і надширококутний на 50 МП, плюс широкий набір режимів знімання. За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite у зв'язці з 16 ГБ LPDDR5X та сховищем на 512 ГБ або 1 ТБ стандарту UFS 4.1.

Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro робить акцент на програмній частині: "чистий" Android, ексклюзивні ШІ-можливості та розрахунок на довгострокову підтримку системи. Камери теж залишаються сильним аргументом: основний ширококутний модуль на 48 МП з оптичною стабілізацією, надширококутний на 13 МП і телеоб'єктив на 10,8 МП із 5-кратним оптичним зумом та стабілізацією.

Смартфон Google Pixel 10 Pro. Фото: ek.ua

Базові 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 разом з оптимізацією мають забезпечувати плавну роботу й відчуття "живого" флагмана навіть через час.

Нагадаємо, Asus може пропустити 2026 рік без жодного нового смартфона під брендами ZenFone чи ROG Phone. Серед основних причин називають зростання вартості компонентів через кризу на ринку пам'яті та слабку прибутковість мобільного напряму.

Також ми писали, що за результатами користувацького опитування Samsung One UI визнали найкращою оболонкою для Android. Вона набрала 41% голосів і впевнено очолила рейтинг, тоді як Pixel UI від Google із 20% посіла друге місце.