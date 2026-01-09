Флагманские смартфоны 2025 года, которые останутся актуальными в 2026 году

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Покупка флагманского смартфона сегодня — это заметная инвестиция, ведь цены на топовые модели растут. В то же время современные процессоры дают большой запас мощности, а производители наконец-то делают ставку на длительную поддержку обновлениями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти флагманских смартфонах 2025 года, которые будут актуальны и в 2026 году.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra делает ставку на процессор Snapdragon 8 Elite в паре с графикой Adreno 830 — такого запаса производительности должно хватить, чтобы и в 2026 году смартфон без проблем справлялся с любыми задачами.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Добавьте 7 лет гарантированных обновлений Android, титановую боковую рамку и камеру на 200 МП с оптической стабилизацией — и получается модель, которая еще долго будет выглядеть "свежей" на фоне новинок.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max подается как надежный вариант "на перспективу". Чип A18 Pro имеет ощутимый запас мощности, а экосистема Apple и оптимизация iOS дают расчет на стабильную и плавную работу даже через 3-4 года.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Среди причин, почему модель в 2026 году останется желанной, являются большой экран, кнопка Camera Control и глубокая интеграция с Apple Intelligence.

OnePlus 15

OnePlus 15 делает акцент на "железе" и автономности. Смартфон получил аккумулятор на 7300 мАч, новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и накопитель UFS 4.1, который повышает скорость чтения и записи.

Смартфон OnePlus 15. Фото: ek.ua

Оперативная память также стала быстрее: используются форматы LPDDR5X Ultra (или Ultra+ — в зависимости от конфигурации на 12 ГБ или 16 ГБ). Оболочку OxygenOS 16 ценят за скорость работы и набор ИИ-функций, которые помогают с документами и обработкой фото.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra позиционируется как выбор для тех, кому важны фото и видео. Сотрудничество с Leica и использование дюймовых сенсоров создают запас качества, который трудно перекрыть только программными методами — здесь делается ставка на то, что в 2026 году "физика оптики" и дальше будет иметь решающее значение.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: ek.ua

Набор камер таков: основной широкоугольный модуль на 50 МП, телевик на 200 МП, телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный на 50 МП, плюс широкий набор режимов съемки. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite в связке с 16 ГБ LPDDR5X и хранилищем на 512 ГБ или 1 ТБ стандарта UFS 4.1.

Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro делает акцент на программной части: "чистый" Android, эксклюзивные ИИ-возможности и расчет на долгосрочную поддержку системы. Камеры тоже остаются сильным аргументом: основной широкоугольный модуль на 48 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 13 МП и телеобъектив на 10,8 МП с 5-кратным оптическим зумом и стабилизацией.

Смартфон Google Pixel 10 Pro. Фото: ek.ua

Базовые 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 вместе с оптимизацией должны обеспечивать плавную работу и ощущение "живого" флагмана даже через время.

